Estreando com a lycra amarela por liderar o ranking, o Medina foi o primeiro do país a se classificar ao vencer o havaiano Eli Hanneman, com somatório de 15.20 contra 10.06 do adversário. O duelo das nas oitavas será contra o compatriota Filipinho, bicampeão mundial. Os dois já se enfrentaram nesta temporada, na etapa de Gold Coast (Austrália). Na ocasião, Filipinho derrotou Medina.
Natural de Ubatuba (SP), Filipinho avançou às oitavas após duelo 100% brasileiro contra João Chianca, surfista de Saquarema (RJ). O paulista totalizou 15.66 contra 10.84 de Chumbinho.
Quem também foi bem no mar de Manu Bay foi Alejo Muniz, argentino naturalizado brasileiro, que eliminou o australiano George Pittar. Muniz somou 15.50 contra 14.84. O adversário nas oitavas será o indonésio Rio Waida.
Resultados da primeira fase masculina
Crosby Colapinto (EUA) 10.70 x 9.40 Jordy Smith (AFS)
Griffin Colapinto (EUA) 4.17 x 10.50 Alan Cleland (MEX)
Gabriel Medina (BRA) 15.20 x 10.06 Eli Hanneman (HAV)
Filipe Toledo (BRA) 15.66 x 10.84 João Chianca (BRA)
Jake Marshall (EUA) 11.46 x 11.97 Liam O`Brien (AUS)
Ethan Ewing (AUS) 10.00 x 14.33 Morgan Cibilic (AUS)
Connor O`Leary (JAP) 13.44 x 15.20 Rio Waida (INA)
George Pittar (AUS) 14.84 x 15.50 Alejo Muniz (BRA)
Demais estreias
Yago Dora (BRA) x Luke Thompson (AFS)
Barron Mamiya (HAV) x Marco Mignot (FRA)
Samuel Pupo (BRA) x Cole Houshmand (EUA)
Leonardo Fioravanti (ITA) x Mateus Herdy (BRA)
Italo Ferreira (BRA) x Seth Moniz (HAV)
Kanoa Igarashi (JAP) x Joel Vaughan (AUS)
Jack Robinson (AUS) x Kauli Vaast (HAV)
Miguel Pupo (BRA) x Callum Robson (AUS)
Oitavas de final masculinas
Crosby Colapinto (EUA) x Griffin Colapinto (EUA)
Gabriel Medina (BRA) x Filipe Toledo (BRA)
Liam O'Brien (AUS) x Morgan Cibilic (AUS)
Rio Waida (INA) x Alejo Muniz (BRA)
