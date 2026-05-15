SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luís Roberto comemorou a quinta semana do tratamento de neoplasia e compartilhou imagens da "máquina da cura", no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo (SP).

O narrador terminou a quinta semana de tratamento de uma neoplasia na região cervical. Ele recebeu o diagnóstico no início de outubro e não participará das transmissões da Globo na Copa do Mundo.

Neoplasia é o termo médico utilizado para o crescimento anormal de células no organismo. A condição pode resultar na formação de tumores benignos ou malignos.

O QUE É A "MÁQUINA DA CURA"?

A máquina mostrada por Luís Roberto é um equipamento de radioterapia. O modelo é de alta precisão e usa feixes de radiação para eliminar células cancerígenas de maneira mais eficaz e veloz. Também minimiza os danos aos tecidos saudáveis próximos à região de tratamento.

É possível tratar diversos tipos de cânceres. O acelerador linear também conta com um equipamento de captura de imagens, o que auxilia no acompanhamento do tratamento.

A tecnologia inclui um sensor de movimento. Uma mesa robótica permite que os médicos possam corrigir os ângulos de aplicação dos feixes de radiação.

FORA DA COPA

Por conta do diagnóstico, Luis Roberto não estará nas transmissões da Globo na Copa do Mundo. Ele se tornou o principal narrador esportivo da emissora desde a saída de Galvão Bueno, após o Mundial de 2022.

Narrador fazia exames de rotina e teve diagnóstico de neoplasia na região cervical. "Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal", disse Luis Roberto, após o anúncio do diagnóstico.

Luis Roberto narrou os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia, no fim de março. O ex-jogador e comentarista Júnior contou que o narrador soube do diagnóstico após o jogo entre Brasil e Croácia e que recebeu uma avaliação positiva sobre chances de recuperação.