SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sporting busca contratar dois jogadores formados na base do Palmeiras que se destacaram nesta temporada no futebol português: o meio-campista Pedro Lima e o atacante Gabriel Silva.

Ambas negociações vão render um bom dinheiro ao Alviverde.

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QUEM SÃO ELES?

Pedro Lima

O jovem de 23 anos teve uma trajetória de dez anos na base do Palmeiras, mas só disputou um jogo no profissional e passou por empréstimos no time sub-21 do Norwich City, da Inglaterra, e no NK Osijek, da Croácia.

Em julho do ano passado, o Palmeiras liberou Pedro Lima sem custos e manteve 30% dos direitos econômicos do atleta em uma futura negociação. Ele assinou por três temporadas com o AVS, de Portugal.

O AVS foi rebaixado para a segunda divisão de Portugal nesta temporada, mas Pedro Lima conseguiu se destacar com seis gols e duas assistências em 29 jogos.

O Sporting está próximo de fechar a contratação do meia por 3,5 milhões de euros incluindo bônus (cerca de R$ 20,7 milhões na cotação atual) ? e o Palmeiras fica com pouco mais de R$ 6 milhões na transferência.

Gabriel Silva

O atacante de 24 anos disputou 29 jogos pelo time profissional do Palmeiras com dois gols e uma assistência.

Ele foi vendido em 2023 ao Santa Clara, de Portugal, por pouco mais de R$ 5 milhões. Na época, a avaliação era de que o jogador não teria espaço no elenco profissional.

Essa foi a temporada mais artilheira de Gabriel Silva, com 10 gols em 36 jogos, e ele também está próximo do Sporting.

O clube português está disposto a pagar 5 milhões de euros para fechar com o atacante (cerca de R$ 30 milhões na cotação atual), e o Palmeiras tem direito a 50% do lucro em cima do negócio.

O lucro do Santa Clara é de 4 milhões de euros, e o Palmeiras fica com 2 milhões de euros na transferência (R$ 11,8 milhões na cotação atual).