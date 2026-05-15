SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nem mesmo a dúvida sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo tira a confiança da população brasileira no camisa 10 do Santos. É o que aponta a pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira (15) (15).

Dois terços (66,9%) dos entrevistados que o conhecem têm ele como nome de confiança na seleção brasileira. Completando o pódio da confiança do brasileiro estão o técnico Carlo Ancelotti (63,5%) e Vinícius Júnior (62,9%).

Ao todo, o Ibope avaliou os perfis de 64 personalidades - 62 jogadores, Ancelotti e a mascote Canarinho.

INCERTEZA SOBRE NEYMAR

Neymar está entre os 55 nomes da pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Na lista final, de 26 atletas, sua presença ainda é uma incógnita.

Após seguidas lesões e longe da forma ideal desde que chegou ao Santos, Neymar conseguiu atingir uma maior sequência de jogos nas últimas semanas e tem apresentado bons números: são seis gols e quatro assistências em 14 jogos na temporada.

A lista final para a Copa será divulgada por Ancelotti na segunda-feira (18).

ANCELOTTI SUPERA CETICISMO

O Ibope destaca o crescimento e a consolidação de Carlo Ancelotti ao conquistar a confiança da população mesmo considerado um ceticismo com técnicos brasileiros. O último havia sido o argentino Filpo Nuñez, há mais de 60 anos.

"Historicamente, o brasileiro é resistente a treinadores estrangeiros na Seleção, mas o currículo do Ancelotti, que tem a confiança de quase 2/3 da população que o conhece, superou esse ceticismo", afirma Antonio Wanderley, CEO do Ibope.

"Em um país onde a paixão pelo esporte é a maior do mundo, os dados comprovam que a segurança que o 'Mister' transmite é o ativo mais sólido do time nesta sexta-feira (15)", conclui Wanderley.

PAIXÃO DE SETE EM CADA DEZ BRASILEIROS

A pesquisa aborda também a capilaridade do futebol como fenômeno cultural no Brasil.

Sete em cada dez (73%) dos brasileiros se declaram fãs de futebol, de acordo com o Ibope. O número representa um crescimento, já que em 2014, no último levantamento do instituto, era de 65%.

Além disso, segundo a pesquisa, 59% da população brasileira acompanha ao menos um campeonato - 71% mais que a média mundial. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de consumo de futebol.

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