(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos está confiante de que Neymar cumprirá seu vínculo com o clube até o final do ano.

Na próxima segunda-feira (18), o técnico Carlo Ancelotti anunciará os 26 convocados para a Copa do Mundo, e o Peixe trabalha com o nome do atacante na lista.

Em entrevista à ESPN Brasil, o presidente Marcelo Teixeira demonstrou otimismo em relação à permanência do craque. Confirmado ou não no Mundial.

Quando trouxemos o Neymar, em janeiro de 2025, grande parte da imprensa dizia que ele ficaria no Santos por apenas seis meses antes de ir para os Estados Unidos. Já se passou um ano e meio e ele continua conosco. A expectativa do Santos e do próprio Neymar é dar continuidade ao trabalho e que ele permaneça até o fim do contrato, em dezembro Teixeira.

Nesta segunda passagem pelo Peixe, Neymar acumula 44 jogos, 18 gols e nove assistências.

No próximo domingo (17), às 11h (de Brasília), o atacante fará, diante do Coritiba, na Neo Química Arena, a sua última apresentação antes da convocação.

O estádio estará lotado, pois os 45 mil ingressos de arquibancadas colocados à venda foram comercializados.

O confronto é válido pela 16º rodada do Campeonato Brasileiro e o Santos precisa da vitória para mirar na parte de cima da tabela. Atualmente o Peixe tem 16 pontos e é o 15º colocado.