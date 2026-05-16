(UOL/FOLHAPRESS) - Robert Lewandowski confirmou neste sábado (16) que vai deixar o Barcelona ao final da temporada.

DESPEDIDA E 'MISSÃO CUMPRIDA'

"Após quatro anos repletos de desafios e muito trabalho, chegou a hora de seguir em frente. Saio com a sensação de que a missão foi cumprida. Quatro temporadas, três campeonatos. Jamais esquecerei o carinho que recebi dos torcedores desde os meus primeiros dias", disse Robert Lewandowski

O Barcelona já via como uma realidade a saída do polonês de 37 anos. Apesar dos bons números na atual temporada (18 gols em 44 jogos), o atacante perdeu espaço no time de Hansi-Flick e passou a ser um 12º jogador.

Lewandowski fica à disposição para o último jogo do Barça na temporada. Campeão espanhol de forma antecipada, a equipe catalã fecha a temporada contra o Real Betis, dentro de casa, no domingo (17).

O atacante chegou à Espanha em 2022 para fazer parte da reconstrução do Barcelona, após quase uma década de Bayern de Munique. Ao longo de quatro temporadas, o polonês conquistou o Campeonato Espanhol (3x), Supercopa da Espanha (3x) e Copa do Rei, além dos 119 gols em 191 jogos.

"A Catalunha é o meu lugar no mundo. Agradeço a todos que conheci ao longo desses quatro anos maravilhosos. Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a oportunidade de viver o capítulo mais incrível da minha carreira. O Barça está de volta ao lugar que lhe pertence...", falou o jogador.