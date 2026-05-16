(UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Miguel Hidalgo conquistou neste sábado (16) a medalha de prata na etapa de Yokohama do Circuito Mundial de triatlo.

O brasileiro conseguiu seu primeiro pódio no ano. Em sua segunda etapa do circuito no ano, Miguel conquistou a primeira medalha na temporada, após não completar a primeira prova, realizada no Uzbequistão. Na temporada passada, o atleta conseguiu quatro pódios e foi vice-campeão do circuito.

Miguel esteve no pelotão da frente o tempo inteiro e chegou a liderar a prova. Desde a transição da natação até o fim da prova, Hidalgo se manteve no top-5, brigando pelas primeiras colocações, e na parte da corrida, assumiu a primeira posição por alguns momentos.

Australiano passou Hidalgo na última volta. Matheew Hauser disputou o ouro com o brasileiro na corrida e conseguiu fazer a ultrapassagem na última volta para ficar com o título. Miguel chegou com 20 segundos de desvantagem e o também australiano Luke William ficou com o bronze.

Miguel subiu 37 posições no ranking e é o quarto colocado. Com o abandono na primeira etapa, o brasileiro tem apenas uma etapa na contagem, mas foi o suficiente para ele sair de 41º para 4º com 925 pontos.

O triatleta é esperança de medalha para Los Angeles 2028. Após o 10º lugar em Paris, Miguel é apontado como uma das esperanças de medalha para os próximos jogos. O Brasil nunca ganhou uma medalha olímpica no triatlo. A corrida olímpica da modalidade começa na próxima segunda.