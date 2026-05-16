(UOL/FOLHAPRESS) - Líderes do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo vêm apresentando uma dificuldade em comum nas últimas partidas: a ineficácia no ataque.

MIRA POUCO AFIADA

Os números não ajudam nenhum dos lados. Nos últimos quatro jogos, o Palmeiras finalizou 67 vezes, sendo 19 na direção do gol, e balançou as redes apenas 5 vezes. No mesmo recorte, o Flamengo deu 64 chutes, sendo 25 em gol, e marcou apenas 4 vezes.

Para o Rubro-Negro, o problema ficou mais evidente na última partida. Contra o Vitória, foram 26 finalizações, mas o Fla perdeu por 2 a 0 e foi eliminado na quinta fase da Copa do Brasil. Após a queda, o técnico Leonardo Jardim acredita que a ineficácia do ataque tem a ver com a confiança dos jogadores.

Melhor eficácia é o gesto técnico. Treinamos finalização, mas tem a ver com a confiança do jogador. neste sábado (16) foi um jogo que tivemos domínio de posse, 26 finalizações e não concretizamos. Não foi por falta de atitude e empenho.Leonardo Jardim, após Vitória 2 x 0 Flamengo

Ao reconhecer o problema, o treinador do Fla se juntou ao compatriota Abel Ferreira, que também tem convivido com a falta de eficácia do Palmeiras desde o ano passado.

Embora os resultados em geral sejam positivos, a questão tem incomodado o técnico palmeirense. Das últimas 15 vitórias do Verdão, apenas três foram por mais de um gol de diferença: Jacuipense 4 x 1 Palmeiras (Copa do Brasil), Sporting Cristal 0 x 2 Palmeiras (Libertadores) e Palmeiras 3 x 0 Jacuipense (Copa do Brasil).

Faltou, na minha opinião, fazermos o gol. Tivemos oportunidades suficientes, mesmo com um campo curto. Acho que fizemos uma primeira parte com muita dinâmica, mas infelizmente não conseguimos. Tivemos duas oportunidades muito grandes de marcar e ganhar, mas não conseguimos.Abel Ferreira, após Cerro Porteño 1 x 1 Palmeiras

Na primeira parte, poderíamos e deveríamos ter acabado com outro resultado, com um bocadinho mais calma e simplicidade no último terço.Abel Ferreira, após Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal

AS CHANCES PARA MELHORAR

Visando quebrar a sequência ruim de seus ataques, Palmeiras e Flamengo voltam a campo neste final de semana, pelo Brasileirão. No sábado, o Alviverde encara o Cruzeiro, enquanto o Rubro-Negro pega o Athletico-PR um dia depois.

Abel Ferreira também estará de volta no torneio nacional, após cumprir sete jogos de suspensão do STJD. O português do Palmeiras, no entanto, não contará com Allan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já Leonardo Jardim deve voltar a escalar Pedro no comando do ataque. Até agora, o treinador deu preferência por Bruno Henrique nos "jogos de Copa", com o camisa 27 sendo titular nas quatro partidas da Libertadores e nas duas da Copa do Brasil que o Flamengo teve.

A rodada deste final de semana é a última antes do confronto direto entre os dois líderes. No dia 23, o Fla recebe o Palmeiras no Maracanã. Atualmente, o time carioca está 4 pontos atrás dos paulistas na liderança, mas tem um jogo a menos. Dependendo dos resultados desta rodada, o duelo entre eles pode ter um peso ainda maior na briga pela ponta.