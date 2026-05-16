(UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil conseguiu um pódio duplo neste sábado (16) na prova do C1 500m na etapa de Brandenburgo da Copa do Mundo de canoagem velocidade. Campeão olímpico, Isaquias Queiroz foi ouro e Gabriel Assunção foi prata.
Isaquias dominou a prova e levou o seu primeiro ouro no ano. O brasileiro fez uma boa largada e no primeiros 250 metros abriu vantagem, entrando nas segunda metade da prova com um barco de diferença. Nos metros finais, ele acabou diminuindo o ritmo e viu o chinês Ji Bowen se aproximar, mas manteve a liderança e conseguiu sua primeira vitória em Copas na temporada.
Gabriel cresceu na prova na metade final e conseguiu o bronze. O segundo brasileiro na prova passou os primeiros 250m fora do top-5, mas se recuperou bem na segunda parte e ultrapassou os adversários para ficar com a medalha de bronze, a segunda na temporada, a primeira no individual.
Brasil tem acumulado medalhas na paracanoagem. A etapa ainda conta com as disputas da canoagem paralímpica e o país já conquistou ouro, prata e bronze. Na categoria, VL2 200m, Fernando Rufino foi ouro, no KL1 200m, Luis Carlos Cardoso ficou com a prata e no VL3 200m, Giovane Vieira conquistou a medalha de bronze.