SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Memphis Depay ainda não atingiu as métricas estipuladas pela preparação física do Corinthians para voltar a atuar.

O UOL apurou que o holandês participou dos primeiros treinamentos com o restante do elenco apenas nesta semana, o que inviabiliza, neste momento, que ele tenha alcançado a condição física considerada ideal.

Os profissionais responsáveis pela recuperação do atacante têm comparado a carga de treinos dos últimos sete dias com a média acumulada nas três semanas anteriores. Esses números são considerados fundamentais para calcular a capacidade física construída pelo jogador no período e avaliar se ele já reúne condições de atuar em alto rendimento.

De acordo com a apuração do UOL, os índices de Memphis ainda estão abaixo da zona considerada ideal pela preparação física corintiana.

RISCO DE NOVA LESÃO PREOCUPA

Por ter retomado os trabalhos com o grupo somente nos últimos dias, Memphis ainda apresenta nível de destreinamento. Internamente, existe a avaliação de que um retorno antecipado aumentaria o risco de novas lesões musculares.

Por isso, o atacante ainda precisará passar por mais algumas sessões de treino até atingir a condição física ideal para voltar a receber minutos em campo.

Além disso, a comissão técnica e a preparação física também demonstram preocupação com o fato de o próximo compromisso do Corinthians, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, acontecer no estádio Nilton Santos, que possui gramado sintético. O próprio jogador já deixou claro que não se sente confortável atuando nesse tipo de piso.

Como a recuperação envolve uma lesão muscular, há cautela para evitar que a utilização em um gramado ao qual o atleta não está habituado prejudique sua condição física.

PLANEJAMENTO PREVÊ RETORNO CONTRA O PEÑAROL

Diante desse cenário, o planejamento do Corinthians é que Memphis volte a ser relacionado na partida contra o Peñarol (URU), pela Libertadores. A partida acontece na próxima quinta-feira, em Montevidéu.

Inicialmente, a expectativa era de que o atacante concluísse todo o processo de recuperação entre quatro e seis semanas após sofrer a lesão muscular na coxa direita, no dia 22 de março. Entretanto, alguns problemas durante o tratamento afetaram a cicatrização da contusão e interferiram na evolução clínica do jogador, ampliando o prazo para cerca de oito semanas.

Nesta terça-feira, Memphis convocou uma reunião com integrantes da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, e foi questionado sobre o estágio da recuperação. O holandês reconheceu que houve erros internos que contribuíram para o aumento do período de recuperação, mas afirmou que já está na fase final do processo.

O contrato de Memphis Depay com o Corinthians se encerra em 20 de junho de 2026, e a renovação do vínculo segue indefinida. O atacante deseja permanecer, enquanto o clube busca parceiros para viabilizar financeiramente a continuidade do jogador.