(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos não contará com Gabriel Menino nos jogos que restam antes da parada para a Copa do Mundo.

Em um intervalo de apenas 44 dias, o meio-campista sofreu duas lesões musculares na região posterior da coxa direita.

A primeira foi sentida após um treinamento no CT Rei Pelé, no dia 31 de março, e a segunda ocorreu no fim da vitória sobre o Coritiba, na última quarta-feira (13), pela Copa do Brasil.

Justamente a partida que marcava o seu retorno aos gramados. Foram apenas 20 minutos em campo.

Segundo médicos especialistas ouvidos pelo UOL, Gabriel Menino sofreu aquilo que a medicina esportiva define como "relesão". O termo é utilizado quando um atleta recebe o diagnóstico do mesmo problema em um período de até dois meses após a sua total recuperação.

Nos casos que envolvem a região posterior da coxa, a incidência de relesão atinge uma média de 18%, um índice considerado alto pelos profissionais de saúde.

Devido ao primeiro diagnóstico, Menino já havia desfalcado o Peixe por 12 partidas.

CHORO E ABRAÇO DE NEYMAR

Ao desabar no gramado do Couto Pereira, o meio-campista, visivelmente frustrado com a repetição do problema, não escondeu o choro e foi consolado pelos companheiros.

Um deles foi Neymar, que utilizou suas redes sociais para enviar uma mensagem de apoio ao colega:

O choro deste sábado (16) se tornará alegria no neste domingo (17)! Confie no processo e principalmente em Deus. Tamo junto meu amigo. Cabeça boa e siga firme.Neymar

Desde que foi contratado, em janeiro deste ano, Menino acumula 15 jogos e dois gols marcados.

SCHMIDT TAMBÉM VIRA AUSÊNCIA

Assim como Gabriel Menino, o volante João Schmidt também teve uma lesão constatada na posterior da coxa direita e desfalcará a equipe nos compromissos que antecedem a pausa para o Mundial.

O Santos, por meio de nota oficial, preferiu não detalhar o grau de gravidade das lesões da dupla. Mas informou que ambos já iniciaram tratamento.