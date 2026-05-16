(UOL/FOLHAPRESS) - O NBB vai chegando na sua reta final e, com isso, os times vão sabendo se irão viajar pelo continente na próxima temporada. Afinal, agora serão decididas as vagas para BCLA (Champions League das Américas) e a Liga Sul-Americana.

Assim como no Campeonato Brasileiro, os times mais bem colocados vão para o torneio mais prestigiado, a BCLA, e os quatro times seguintes na classificação final vão para a Liga Sul-Americana.

Para a BCLA, se classificam os dois finalistas e o campeão da Copa Super 8 ?no caso desta temporada, o Minas. A classificação antecipada do time mineiro faz com que seja necessário esperar o fim das quartas de final para definir os times classificados.

Como a equipe de Belo Horizonte foi eliminada nas quartas de final, a vaga que, em teoria, contempla do 3º ao 6º, poderá ir para o 7º colocado. Como o Mogi acabou eliminado pelo Franca, o Paulistano, que teve melhor campanha que o time do interior na primeira fase irá para a Sul-Americana.

O Brasil é o maior vencedor da Champions League das Américas com quatro títulos, porém, o atual campeão é da Argentina, com o Boca Juniors derrotando o Franca na final. Na Sul-Americana, os argentinos são os maiores vencedores com 14 títulos. Mas, o time com mais títulos é brasileiro. Campeão em 2010, 2013 e 2015, o Brasília é quem mais venceu o torneio com três títulos, junto do Atenas, da Argentina.