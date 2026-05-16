RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Bicampeão da Libertadores e do Intercontinental, o sub-20 do Flamengo atravessa uma crise em 2026. A equipe acumula maus resultados e viu seu técnico Bruno Pivetti ser demitido após a derrota por 3 a 1 para o rival Botafogo, que fez o Rubro-Negro cair para uma frustrante 12ª colocação no Campeonato Brasileiro da categoria.

Para piorar, os "Garotos do Ninho" veem as oportunidades no profissional se afunilarem cada vez mais, a cada ano que passa, o que tem gerado outras consequências.

EVERTTON ARAÚJO É O BRILHO SOLITÁRIO DOS 'CRIAS'

Atualmente, o único "cria" revelado recentemente e que tem tido brilho e sequência de jogos no time de cima é o volante Evertton Araújo, que chegou ao clube em 2022, para o sub-20, após se destacar na Copinha pelo Volta Redonda. Lucas Paquetá também surgiu no Flamengo, mas foi para a Europa e retornou nesta temporada.

Com o técnico Leonardo Jardim, Evertton vive seu melhor momento profissional e tornou-se titular absoluto após a lesão de Erick Pulgar. Já são 12 jogos consecutivos entre os iniciais sendo que em 11 deles atuou os 90 minutos.

O jovem de 23 anos desperta o interesse do mercado estrangeiro e o Flamengo entende que pode lucrar futuramente com o volante. Jardim, por exemplo, o vê com características que agradam aos times europeus.

É um menino que gosto muito. Quando cheguei, conversei com ele e disse que as oportunidades iriam aparecer. Falei com ele sobre não perder a bola, sobre jogar para a frente. É um modelo de jogador que tem sucesso na Europa. Tem capacidade física, tem arraste, tem bom duelo.Leonardo Jardim, em abril

WALLACE YAN VIVE MONTANHA-RUSSA E NÃO SE FIRMA

Outro que teve oportunidades, mas ainda não conseguiu se firmar, é Wallace Yan. O jovem tem vivido uma montanha-russa no profissional.

Após atravessar altos e baixos e alguns episódios de indisciplina, ficou por detalhes de ser vendido para o Red Bull Bragantino e chegou a chorar em tom de despedida, mas no último momento o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, brecou o negócio.

Ele foi reintegrado por Jardim, voltou a ter chances, mas não correspondeu, tendo ficado de fora da relação dos jogos contra Independiente Medellín e Grêmio após uma participação ruim no clássico com o Vasco. O jovem voltou a ser utilizado no segundo tempo da derrota por 2 a 0 para o Vitória, na última quinta, que culminou com a eliminação precoce do clube da Gávea.

Neste momento não era ele que ia agregar soluções à equipe, eram outros jogadores. Mas é um jogador que eu conto. Um jogador jovem, que tem talento, já falei isso no passado. Nesta última semana não estava totalmente integrado para ajudar a equipe, por isso que ficou trabalhando, mas com certeza, em um futuro próximo, pode ser solução como já foi anteriormente.Leonardo Jardim, após a vitória sobre o Grêmio

JOVENS TÊM OPTADO POR SAIR AO VEREM POUCAS CHANCES NO PROFISSIONAL

O efeito rebote do alto investimento do Flamengo na equipe profissional tem sido a pouca utilização de sua base. Com a situação cada vez mais acentuada nos últimos anos, um fenômeno recente que tem ocorrido é o dos empresários de alguns jovens que têm preferido sair do clube ao verem que não têm garantias de que serão aproveitados no time de cima.

O caso recente mais emblemático é o de Ryan Roberto. Aos 18 anos, ele recebeu uma proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e seu estafe está inclinado que o atacante se transfira, principalmente por não ter certeza de que seu atleta terá sequência entre os profissionais.

A situação gerou um impasse e o jogador foi afastado pela diretoria até que tudo se resolva. O Rubro-Negro já aceita vendê-lo, mas quer que isto aconteça dentro dos valores que a diretoria estabelece. Os ucranianos oferecem 8 milhões de euros (R$ 46 milhões), o Fla quer mais. As conversas seguem.

No início do ano, quem também já havia deixado o clube foi o zagueiro Iago, capitão do sub-20 no bicampeonato da Libertadores e do Intercontinental.

O defensor viveu situação parecida e foi comunicado de que não seria aproveitado. Com isso, seus empresários foram ao mercado e conseguiram a negociação com o Orlando City, equipe dos Estados Unidos que agora defende.

Nos últimos anos, outros jogadores considerados promessas foram vendidos antes de uma trajetória sólida nos profissionais, casos de Matheus Gonçalves, Matheus França, Cleiton, Lorran, Werton, Victor Hugo, entre outros.

JOÃO GOMES E WESLEY FORAM ÚLTIMOS GRANDES DESTAQUES

Antes do brilho atual de Evertton Araújo, os últimos "Garotos do Ninho" que atingiram destaque no profissional e chegaram na seleção brasileira foram o volante João Gomes e o lateral direito Wesley.

João Gomes foi vendido para o Wolverhampton, da Inglaterra, em 2023, por cerca de R$ 103 milhões.

Já Wesley foi negociado ano passado para a Roma, da Itália, por cerca de R$ 160 milhões. O lateral-direito, inclusive, está na pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo e é tido como nome certo para a disputa do Mundial.

FLAMENGO TEM FEITO INVESTIMENTOS DE MÉDIO A LONGO PRAZO

O Flamengo tem feito investimentos de médio a longo prazo para a base se aproveitando de seu poderio financeiro. O foco tem sido captar joias ainda nas categorias inferiores de times rivais ou do mercado sul-americano.

Este ano, por exemplo, o Rubro-Negro trouxe o meia Juan Sayago, do River Plate (Argentina), e o atacante Diego Reyes, do América do México, ambos de 18 anos e com opção de compra ao fim do vínculo.

O Fla comprou também o volante Pedro Henrique, de 18 anos, que já atuava no profissional do Paysandu, mas que chega para o sub-20 na próxima janela. O clube carioca pagou cerca de R$ 3 milhões pelo jovem que enfrentou o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil com boa participação.

O Flamengo comprou também duas promessas do Mirassol: o lateral esquerdo Ramires, de 19 anos, que chegou no início de 2026, e mais recentemente o meia Cristian Araújo, de apenas 16 anos, que se apresentou na semana passada e era disputado por outros clubes do Brasil e do exterior.