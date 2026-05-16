SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo inicia neste sábado (16) uma nova fase. Após a demissão de Roger Machado e o anúncio de Dorival Júnior, o Tricolor tenta juntar os cacos da traumática eliminação na Copa do Brasil, diante do Juventude, para dar o primeiro passo de sua reconstrução. O desafio imediato será contra o Fluminense, às 19h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.
TESTE DUPLO
A missão principal da equipe é estancar a sangria no torneio nacional. O São Paulo, que chegou a liderar a competição, despencou de rendimento: nas últimas cinco rodadas, somou apenas quatro pontos, registrando a 18ª pior campanha do período ?à frente apenas de Atlético-MG e Chapecoense.
Apesar do recorte recente de Z4, a gordura acumulada no início do campeonato ainda sustenta o clube na quarta posição da tabela, com 24 pontos. O sinal de alerta, porém, está ligado, já que a distância para os líderes Palmeiras (34 pontos) e Flamengo (30) começou a incomodar.
FANTASMA CARIOCA E TABU NO RIO
Além do momento conturbado, o São Paulo precisará superar um retrospecto recente assustador contra o Fluminense. No ano passado, o Tricolor paulista sofreu uma goleada histórica de 6 a 0 para o rival carioca.
Para piorar, o histórico como visitante contra o time das Laranjeiras é alarmante: são cinco derrotas consecutivas, com 14 gols sofridos e apenas dois marcados. A última vitória são-paulina na casa do rival aconteceu em 2020, por 2 a 1, em noite inspirada do atacante Brenner.
O São Paulo ainda não vai contar com Dorival Júnior no banco de reservas. A estreia do novo comandante ficará para o duelo de terça-feira diante do Millonarios, pela Copa Sul-Americana, na volta do time ao estádio do Morumbis.