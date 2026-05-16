SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians não conseguiu abrir negociações com o Midtjylland, da Dinamarca, para tentar renegociar a dívida referente à contratação do volante Charles, em junho de 2024, e admite internamente o risco de sofrer um transfer ban nos próximos dias.

O UOL apurou que integrantes da diretoria corintiana tentaram contato com o clube dinamarquês nos últimos dias, mas não obtiveram resposta. A ausência de retorno travou qualquer possibilidade de parcelamento ou acordo neste momento.

Nos bastidores, a avaliação é de que a postura do Midtjylland esteja ligada ao histórico das tratativas conduzidas pela gestão anterior. A atual diretoria entende que representantes do Corinthians em administrações passadas ignoraram tentativas de contato feitas pelos dinamarqueses ao longo do processo de cobrança.

A própria decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), à qual o UOL teve acesso, cita dificuldades do Timão para cumprir obrigações financeiras e destaca que o clube dinamarquês concedeu prazos extras antes de formalizar a cobrança na FIFA. O documento também registra que o Midtjylland buscou contato após o vencimento da última parcela da transferência.

PRAZO PARA O PAGAMENTO

A CAS rejeitou o recurso do Corinthians em decisão publicada em 31 de março de 2026. A entidade manteve integralmente a condenação aplicada anteriormente pela FIFA.

Com juros atualizados, a dívida com o Midtjylland gira em torno de 1,1 milhão de euros ?cerca de R$ 7 milhões na cotação atual. O Timão foi condenado ao pagamento de 800 mil euros referentes à última parcela da contratação de Charles, além de multa contratual de 200 mil euros e juros de 12% ao ano sobre a parcela vencida desde 16 de março de 2025.

O Corinthians também recebeu multa de 60 mil dólares aplicada pela FIFA e foi condenado ao pagamento de 25 mil dólares em custas processuais. A regulamentação da FIFA prevê prazo de 45 dias para quitação integral após a notificação da decisão definitiva.

Considerando a data da sentença da CAS, publicada em 31 de março de 2026, a contagem se encerrou nesta sexta-feira. O documento, porém, não informa quando ocorreu a notificação formal das partes. Por isso, o prazo efetivo pode variar de acordo com a data em que Corinthians e Midtjylland receberam oficialmente a decisão.

De todo modo, um eventual transfer ban não entra em vigor automaticamente após o fim do prazo. A punição depende de solicitação formal do Midtjylland à FIFA para que a sanção seja executada.

GARRO VIRA PRIORIDADE NOS BASTIDORES

Enquanto não consegue avançar nas tratativas com o Midtjylland, o Corinthians concentra esforços para resolver outra pendência financeira considerada prioritária nos bastidores: a dívida pela contratação do meia Rodrigo Garro junto ao Talleres, da Argentina.

O clube paulista encaminhou um entendimento com os argentinos para reduzir a pendência de cerca de R$ 48 milhões para aproximadamente R$ 40 milhões. Restam detalhes burocráticos para a conclusão da operação, que envolverá a contratação de crédito por parte do Corinthians para viabilizar o pagamento.

Rodrigo Garro foi contratado em janeiro de 2024, e a dívida relacionada à transferência se tornou uma das principais preocupações da diretoria alvinegra.