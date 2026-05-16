(UOL/FOLHAPRESS) - Alison dos Santos venceu a primeira etapa da Diamond League neste sábado (16) estabelecendo a melhor marca do ano nos 300m com barreiras.

Alison liderou os 300m com barreiras e venceu com 33s01. O brasileiro comandou a prova de ponta a ponta e superou o norueguês e campeão olímpico Karsten Warholm (33s05), fazendo uma dobradinha com Matheus Lima (33s75) no pódio, que terminou em 3º colocado.

A marca de Piu foi a melhor da sua carreira e também a melhor do mundo em 2026. Esta foi apenas a segunda competição do brasileiro na temporada.

A Diamond League é o principal circuito de atletismo e acontece entre maio e setembro. Esta é a 17ª edição e teve início em Xangai, na China.

A prova dos 300m com barreiras é uma versão reduzida da versão oficial disputada em Olimpíadas. Nos 400m com barreiras, Piu já conquistou dois bronzes olímpicos, foi campeão mundial em 2022 e é o atual vice-campeão mundial.