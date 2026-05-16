(UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City conquistou a Copa da Inglaterra neste sábado (16) após vencer o Chelsea por 1 a 0, em Wembley.

O gol foi marcado por Semenyo, de letra. O gol decisivo só foi acontecer aos 26 do segundo tempo, em jogada trabalhada por Bernardo Silva, com assistência de Haaland.

Em busca de um lugar no ataque da seleção, João Pedro foi titular do Chelsea. Escalado como centroavante, o brasileiro não teve muitas chances de perigo e não se destacou na partida que poderia confirmá-lo na lista dos 26, que será divulgada por Ancelotti na segunda. O jogador acabou substituído aos 40 do segundo tempo.

Poupado no meio de semana, Haaland começou entre os 11 titulares do Manchester City. O atacante norueguês não teve muitas chances de marcar, mas teve papel fundamental no gol.

Os Blues reclamaram bastante da arbitragem. Jogadores e torcida do Chelsea criticaram o árbitro Darren England, reclamando de três possíveis pênaltis, que não foram nem avaliados pelo VAR.

PRINCIPAIS LANCES

Escorregou, João Pedro. Aos 21, o atacante brasileiro recebeu na área e teve a oportunidade de chutar, porém, ele acabou escorregando na hora de bater.

Haaland marca, mas gol é anulado. Cinco minutos depois, Semenyo lançou Matheus Nunes na área, e o português tocou para Haalanda conferir. O problema é que Matheus estava em posição irregular e o lance não valeu.

Por cima do gol. No primeiro minuto do segundo tempo, o City chegou com Cherki, que achou O'Riley na esquerda e ele mandou pra área, onde estava Semenyo. O ganês cabeceou livre e a bola foi pra fora.

Semenyo, de letra. Aos 26, Bernardo Silva tocou para Haaland, que descia pela direita. O norueguês deu um passe para Semenyo na entrada da pequena área e o atacante tocou de letra para o gol, abrindo o placar em Wembley.

Enzo quase empata. No lance seguinte ao gol, o Chelsea chegou com perigo em voleio de Enzo Fernandez que acabou passando por cima do gol, bem perto do travessão.

Sanchez e na trave. Com 38, o Manchester chegou de novo, novamente pela esquerda, e Matheus Nunes tentou tocar pro meio da área. Porém, a bola foi desviada e estava indo para o gol. O goleiro do Chelsea tocou nela e a bola depois ainda bateu na trave antes de sair.