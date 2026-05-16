SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca não jogará o ATP 500 de Hamburgo, último torneio antes de Roland Garros e que teve início neste sábado (16).

O tenista alegou um "incômodo no punho" e optou por não disputar o ATP de Hamburgo. Ainda neste sábado, mais cedo, João Fonseca havia descoberto seu adversário na estreia da competição. O brasileiro iria enfrentar o alemão Yannick Hanfmann em encontro inédito.

"Senti um leve incômodo no punho direito e, junto com meu time, decidimos que seria melhor me retirar do torneio por precaução. Também gostaria de agradecer à organização do torneio pelo apoio e hospitalidade desde que cheguei aqui em Hamburgo", declarou João Fonseca, via assessoria.

O ATP 500 de Hamburgo é o último torneio antes de Roland Garros. Pela primeira vez, João Fonseca será cabeça de chave no torneio que acontece na França. Assim, a opção de se recuperar fisicamente visa estar em condições de disputar o segundo Grand Slam do ano. Atualmente, o brasileiro é o número 29 no ranking mundial.