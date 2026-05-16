SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca, 19, se retirou neste sábado (16) do ATP 500 de Hamburgo, torneio que começa neste domingo (17) na Alemanha.

Em uma postagem, o tenista brasileiro, 29º do ranking mundial, afirma ter sentido dores no punho direito e ter decidido, com a sua equipe, não participar da competição. Fonseca estrearia contra o alemão Yannick Hanfmann, número 59 do mundo.

"Infelizmente não poderei disputar Hamburgo neste ano. Senti um leve incômodo no punho direito e, junto com meu time, decidimos que seria melhor me retirar do torneio por precaução. Também gostaria de agradecer o torneio pelo apoio e hospitalidade desde que cheguei aqui em Hamburgo."

Não há mais detalhes sobre a gravidade da lesão nem sobre o tempo de recuperação.

O próximo compromisso do tenista é Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, que começa em 24 de maio em Paris. Será a primeira vez que Fonseca disputa o torneio francês como cabeça de chave.

Depois de encerrar 2025 na 24ª posição do ranking mundial, o brasileiro começou a nova temporada enfrentando dificuldades físicas. Ele desistiu de participar dos campeonatos de Adelaide e Brisbane em razão de um problema crônico na região lombar e, com um desempenho abaixo do seu nível habitual, foi eliminado na estreia do Australian Open, o primeiro Grand Slam do calendário, e do ATP 250 de Buenos Aires.

No Rio Open, em fevereiro, chegou às oitavas de final de simples, mas não conseguiu passar pelo peruano Ignacio Buse. Já na competição de duplas, conquistou o título ao lado do brasileiro Marcelo Melo.

Fonseca chegou às oitavas de final em Indian Wells, nos EUA, e às quartas do Masters 1000 de Monte Carlo e no ATP 500 de Munique. No Masters 1000 de Madri e no de Roma, foi derrotado na sua estreia.