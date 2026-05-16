RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Hulk foi apresentado oficialmente pelo Fluminense neste sábado (16), no Maracanã, pouco antes da partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Na companhia de sua família, o atacante de 39 anos se mostrou motivado e avisou que chegou ao clube "com fome".

"Já estou me sentindo em casa no nosso CT, agora estou no Maracanã e todo mundo sabe a história do Maracanã. O estádio é respeitado mundialmente, então eu venho com muita fome, com muita confiança de que vou aproveitar bastante o tempo que vou estar aqui, para que eu possa confiar em Deus e ,com muito trabalho, conquistar títulos com esse grupo", declarou Hulk.

Hulk revelou que conversou com Fred, ídolo do Fluminense e seu ex-companheiro de seleção brasileira. O atacante pediu conselhos ao ex-atacante, que fez história no Tricolor.

"A gente já tem uma amizade de muito tempo. O Dom (apelido de Fred) eu falei antes mesmo de ter acertado aqui. Ele falou: 'irmão, vem, vem que você vai ser muito bem recebido, que você vai estar em casa'. Começou a falar bem da estrutura do clube, dos funcionários em si? Então ele meio que me deu um caminho. O Fred é um ídolo do Fluminense. Falei para ele me dar um direcionamento aqui dos gols."

O QUE MAIS ELE FALOU

Confiante em reviravolta na Libertadores: "Venho com muita vontade e determinação para valer a pena cada esforço que foi feito. Quanto à situação do clube, estamos muito confiantes de que sim, tem tudo para se classificar (na Libertadores) ganhando os jogos em casa, nesse próximo jogo. Cheguei ao treino transmitindo minha energia para os jogadores. Encontrei um ambiente muito leve. Está todo mundo preparado. Venho contribuindo assim no dia a dia".

Vai se sentir mais novo por conta de Fábio, que tem 45: "Eu vou me sentir bem mais novo (perto do Fábio), né (risos)? Eu não sei quanto tempo vou jogar, amo jogar futebol, me cuido bastante. Meu contrato vai até 2027, tem possibilidade de estender. Mais importante é desfrutar, é um elenco recheado de grandes jogadores, vai facilitar, ajudar muito para que possa me cuidar e performar melhor. É desfrutar desse clube que me recebeu tão bem".

A saída do Atlético-MG: "O que me feliz estar aqui com foi a forma como foi conduzida, sempre tratando com o presidente e com o Mário, tendo muita transparência, sempre respeitando o Atlético-MG. Mantivemos uma relação muito transparente e muito leve. Houve uma possibilidade de acontecer em janeiro. Continuei trabalhando. Estava dando a vida pelo Galo, onde fui muito feliz. Venho com a mesma vontade de 2021, a idade faz a diferença, me cuido bastante para exercer o que tanto amo que é jogar futebol da melhor maneira possível. Vou fazer valer".

Entrosamento com o elenco do Flu: " Tenho facilidade em me dar bem com todo mundo. Encontrei alguns companheiros, outros jogadores que sempre me dei bem quando joguei contra. A gente está bem entrosado e tem uma relação muito boa. Isso está sendo muito fácil para questão de adaptação e de me sentir em casa".

Expectativa em morar no Rio: "A expectativa está a melhor possível. Cidade maravilhosa... dispensa comentários. Todo mundo que chega aqui se apaixona. Estou agoniado em busca de casa. Estou agoniado que estou no hotel. Não está fácil encontrar casa aqui. A cidade não tem o que falar. Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Vou ser muito feliz aqui, não só profissionalmente, mas também pessoalmente com minha família".

Estreou como profissional justamente contra o Flu: "Em 2004, eu estava estreando contra o Fluminense no Barradão (era jogador do Vitória). E hoje depois de 22 anos, estar tendo oportunidade de estar sendo apresentado no Maracanã, nesse clube que é tão grande. Olho para trás e não consigo entender tudo que Deus fez na minha vida. Procuro ser muito grato. Primeira coisa que faço ao acordar é colocar joelho no chão e agradecer a Deus por tudo, pela família que Ele me deu. É o clube que estreei e está vivendo um momento tão especial simplesmente no Maracanã. Não tenho palavras para descrever, só gratidão e com vontade de retribuir tudo que estou recebendo".