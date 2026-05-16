RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Presente na pré-lista da seleção brasileira, o meia Lucas Paquetá voltou a ser relacionado para um confronto do Flamengo após quase um mês, às vésperas da convocação para a Copa do Mundo.
O atleta do Rubro-negro não aparecia entre os relacionados desde 19 de abril, quando os cariocas venceram o Bahia por 2 a 0. Na ocasião, o meia se lesionou e teve constatado edema no tendão da coxa esquerda.
Paquetá está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. O meia está ao lado de Bruno Guimarães, Casemiro, Andreas Pereira e Andrey Santos.
Enquanto o confronto deste domingo (17) conta com o retorno do camisa 20, outros cinco atletas estarão ausentes: Samuel Lino vai acompanhar o nascimento do primeiro filho; Luiz Araújo foi liberado por assuntos particulares, Gonzalo Plata segue com dores após pancada sofrida contra o Grêmio; De La Cruz não vai atuar pela partida acontecer em gramado sintético; e Erick segue em evolução após lesão, já em fase final de recuperação.
O Flamengo enfrenta o Athletico às 19h30, horas antes da convocação da seleção brasileira para o Mundial, que acontece na segunda-feira às 17h.