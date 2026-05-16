SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Mirassol por 3 a 1 neste sábado (16), em confronto pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida foi disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).
Os gols dos donos da casa foram marcados por Minda, Maycon e Cissé, que se redimiu após ter sido expulso com três minutos na Copa do Brasil, contra o Ceará. Willian Machado diminuiu pelos visitantes, mas o Galo ficou com a vitória e subiu para 21 pontos conquistados, enquanto o Leão permaneceu com 13, dentro do Z4.
As equipes voltam a campo nesta semana: o elenco do interior de São Paulo visita o Always Ready-BOL pela Copa Libertadores na terça-feira, às 21h (de Brasília); e o clube mineiro recebe o Cienciano-PER em casa, na quinta-feira, às 19h, pela Sul-Americana.
PRIMEIRO TEMPO
Minda abriu o placar com belo gol! O jovem equatoriano de 23 anos recebeu passe na entrada da grande área, deu uma pedalada na marcação e bateu forte contra o gol de Walter, para colocar o Galo na frente, aos 17 minutos.
William Machado empatou pelos visitantes! O zagueiro subiu mais do que a defesa atleticana em escanteio cobrado por Reinaldo, cabececou forte e igualou o placar para o Mirassol, aos 40 minutos.
SEGUNDO TEMPO
Renan Lodi sofreu pênalti de Denilson. O lateral invadiu a grande área após tabelar com Bernard e foi derrubado pelo jogador do Mirassol. A penalidade foi marcada em campo pelo árbitro.
Maycon converteu e colocou o Galo na frente novamente! Aos 15 minutos, o volante bateu forte e balançou as redes pelo Atlético.
Cissé se redimiu e marcou o terceiro da equipe da casa! Após expulsão com três minutos de jogo contra o Ceará, na Copa do Brasil, o jovem de 19 anos finalizou bem de fora da área, sem chance para Walter, aos 36 minutos.
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 3x1 MIRASSOL
ATLÉTICO-MG
Éverson; Natanael, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco e Minda (Lyanco); Cuello (Cissé), Bernard e Cassierra (Cauã Soares). Técnico: Eduardo Domínguez
MIRASSOL
Walter; Willian Machado, Oliveira (Aldo Filho) e João Victor; Daniel Borges, Eduardo (Galeano), Denilson (Everton Galdino) e Reinaldo; Edson Carioca (Tiquinho Soares), Alesson e Carlos Eduardo (Shaylon). Técnico: Rafael Guanaes
Estádio: Arena MRV - Belo Horizonte, Minas Gerais
Juiz: Lucas Casagrande
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Alex Sandro Quadros Thome
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira
Cartão amarelo: Reinaldo (Mirassol)
Gols: Minda, aos 17'/1ºT, William Machado, aos 40'/1ºT, Maycon, aos 15'/2ºT, Cissé, aos 36'/2ºT