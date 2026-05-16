SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional venceu o Vasco por 4 a 1, neste sábado (16), no Beira-Rio, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Carbonero (2), Alerrandro e Bernabei marcaram os gols do Inter. Andrés Gómez marcou para o Vasco. O Colorado ocupa a 8ª posição, com 21 pontos. Já o Vasco foi para a 11ª posição, com 20 pontos.
Antes do apito inicial, torcida fez homenagem a Fernandão. Com um mosaico que fazia alusão a conquista do Mundial de 2006, tema da camisa que o Inter estreou hoje, a torcida colorada prestou seu carinho ao atacante.
O time gaúcho veio a campo inspirado e foi para o intervalo liderando confortavelmente por 2 a 0, e ainda ampliou o placar no segundo tempo. Com o resultado, o Colorado subiu na tabela e pode começar a sonhar com o G6.
Já o Vasco sofreu uma dura goleada, não apresentou perigo real ao Inter durante grande parte dos 90 minutos, e perdeu a chance de se aproximar ainda mais da parte de cima da tabela.
O Internacional volta a campo na próxima quinta (23), contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Vasco volta a campo na quarta-feira (20), contra o Olimpia-PAR, pela fase de grupos da Copa Sulamericana.
O JOGO
Inter é efetivo e constrói vantagem no primeiro tempo. Pela primeira vez nessa edição do Campeonato Brasileiro, o Colorado fez dois gols ainda no primeiro tempo enquanto jogava em casa. O Inter manteve controle da partida durante os 45 minutos iniciais e aproveitou as poucas oportunidades que teve para abrir e ampliar o placar. Já o Vasco teve um primeiro tempo esquecível, com uma atuação defensiva marcada por falhas e um ataque pouco inspirado.
Vasco sem resposta para contra-ataques e Inter goleia. Se o primeiro tempo foi de domínio colorado, a segunda etapa foi praticamente uma reprise. Embora tenha voltado melhor no início do segundo tempo, o Vasco não conseguiu criar chances reais de perigo em grande parte do período, e ainda viu o Inter ampliar ainda mais o placar com uma noite inspirada do trio Bernabei, Alerrandro e Carbonero, responsáveis pelos dois gols adicionais marcados na segunda etapa. Ao final do jogo, Andrés Gómez chegou a diminuir o placar, mas de pouco adiantou.
LANCES IMPORTANTES
Vasco criou primeira chance de perigo. Aos 3 minutos do primeiro tempo, Nuno Moreira achou Andrés Gómez dentro da área. O colombiano cortou o zagueiro Juninho, mas chutou por cima do gol.
Inter responde. No minuto seguinte, Bruno Henrique lançou para Vitinho, que disparou e disputou corrida com Robert Renan. Ele adiantou a bola e chutou na rede pelo lado de fora.
Inter abriu o placar, mas gol foi anulado. Aos 10 minutos, em uma cobrança de falta ensaiada, Mercado cabeceou sozinho na área cruzmaltina e empurrou para o fundo da rede. Após revisão do VAR, o gol foi anulado por um impedimento do zagueiro.
Contra-ataque letal e Inter abre o placar. Aos 20 minutos, após a defesa do Colorado tirar de cabeça uma bola de sua área, Alerrandro ajeitou de cabeça para Bernabei, que lançou para Carbonero, sozinho. O colombiano ficou cara a cara com Léo Jardim, e encobriu o goleiro cruzmaltino.
Alerrandro amplia aos 24 minutos. Após lambança de Léo Jardim, que tocou errado na saída de bola dando nos pés de Carbonero. O colombiano só ajeitou para o camisa 9 colorado, que de dentro da grande área, bateu no canto do goleiro vascaíno.
Vasco volta mais ligado. Antes do primeiro minuto do segundo tempo, o Cruzmaltino já estava no campo de ataque. Após disputa de bola, ela sobrou para Andrés Gómez, que bateu no gol, mas parou em Anthoni.
3 a 0! Aos 15 minutos, Bernabei deu início ao contra-ataque, encontrando Alerrandro, que fez o pivô e lançou para Carbonero. O colombiano encontrou Bernabei, que não dominou bem, mas bateu cruzado e ampliou o placar.
Cauan Barros cabeceia forte, mas vai para fora. O Vasco seguiu tentando marcar seu primeiro gol. Lucas Piton cruzou, mas o camisa 88 testou forte para fora.
4 a 0! Aos 26 minutos, após falha de Robert Renan, Bernabei roubou a bola e cruzou rasteiro. Alerrandro dominou, ajeitou para Carbonero que bateu de primeira, sacramentando a goleada do time gaúcho.
Gol de honra. Andrés Gómez recebeu dentro da grande área, cortou o defensor e bateu cruzado, marcando o gol de honra do cruzmaltino e diminuindo o placar.
FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL 4x1 VASCO DA GAMA
INTERNACIONAL
Anthoni; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Juninho e Matheus Bahia (Luiz Felipe); Villagra, Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho e Bernabei (Benjamin Arhin); Carbonero (Alex) e Alerrandro (Borré). Técnico: Paulo Pezzolano
VASCO
Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Piton; Cauan Barros, Hugo Moura, Tchê Tchê (Hinestroza) e Nuno Moreira (David); Andrés Gómez e Brenner (Ramon Rique). Técnico: Renato Portaluppi
Estádio: Beira-Rio
Juiz: Ramon Abatti Abel
Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Alex dos Santos
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral
Cartões amarelos: Nuno Moreira (VAS) e Andrés Gómez (VAS); Carbonero (INT) e Matheus Bahia (INT)
Cartões vermelhos: Cuesta (VAS)
Gols: Carbonero (INT), aos 20 min do 1° tempo e aos 25 min do 2° tempo, Alerrandro (INT), aos 24 min do 1° tempo e Bernabei (INT), aos 15 min do 2° tempo; Andrés Gómez, aos 40 min do 2° tempo