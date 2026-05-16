RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em noite de festa no Maracanã para a apresentação de Hulk, o Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 1, neste sábado (16), e se igualou em pontos ao vice-líder Flamengo, ficando atrás apenas pelos critérios de desempate. O clube do Morumbi, por sua vez, pode terminar a rodada do Campeonato Brasileiro fora do G4.

Os gols do Fluminense foram marcados por John Kennedy e Cannobio, ambos no primeiro tempo. Já Dória fez o de honra para o São Paulo.

Agora, as equipes viram a chave para as copas continentais na próxima terça. O Fluminense recebe o Bolívar (BOL), no Maracanã, para se manter vivo na Libertadores, e o São Paulo encara o Millonarios (COL), no Morumbi, com a chance de garantir a classificação na Sul-Americana.

Antes do duelo, Hulk teve uma apresentação de gala antes da bola rolar no Maracanã. Após conceder entrevista coletiva no auditório do estádio, ele foi saudar a torcida no gramado e viu todo um ambiente criado pelo clube, com direito a luzes e fumaças verdes, além da temática de super-herói. Ele acompanhou a partida da tribuna do estádio junto com seus familiares.

Já durante o bate-papo com os jornalistas, disse que chega "com fome": "Venho com muita fome, com muita confiança de que vou aproveitar bastante o tempo que vou estar aqui."

O JOGO

O Fluminense tratou de ter o controle do jogo desde o início da partida. Já São Paulo começou bem aplicado na marcação, ao mesmo tempo que tentava chegar na frente, na maioria das vezes, em bolas aéreas. Porém, aos poucos, os donos da casa passaram a encontrar os espaços, principalmente na velocidade de Cannobio, que encontrou o caminho para o primeiro gol, ao dar assistência, e fazer o segundo após uma bobeada da defesa visitante.

Mesmo em uma noite pouco inspirada e indo para o intervalo com um 2 a 0 atrás no placar, o São Paulo foi fazer sua primeira substituição somente aos 18 minutos do segundo tempo, com Ferreirinha no lugar de Cauly. O Tricolor paulista, no entanto, seguiu oferecendo pouco perigo e foi acordar somente após os 30 minutos, quando chegou com perigo em sequência. Nas duas primeiras, o goleiro Fábio operou milagres em arremates à queima-roupa. No escanteio seguinte, porém, ele não conseguiu segurar a conclusão de peito de Dória.

No fim, o Fluminense ainda chegou a fazer o terceiro com Soteldo, mas a arbitragem assinalou impedimento. O São Paulo, por sua vez, não teve mais forças para buscar o empate e a partida terminou em 2 a 1.

GOLS

JK abre o placar para o Flu! Aos 18 do primeiro tempo, Cannobio avançou pela esquerda, cruzou, Lucho não conseguiu encostar na bola após dividida com o goleiro Rafael e a bola sobrou para John Kennedy, que de carrinho alcançou e fez o 1 a 0 para o Fluminense.

Fluminense amplia! O Fluminense ampliou aos 44 minutos do primeiro tempo quando o São Paulo foi fazer uma saída curta, Dória tocou errado, Nonato interceptou e rolou para Lucho, que deu passe açucarado para o uruguaio Cannobio empurrar para o fundo do gol.

São Paulo diminui Após escanteio da direita, Dória chegou para a conclusão sendo agarrado por Canobbio e, do jeito que deu, escorou de peito para o fundo da rede diminuindo para o São Paulo.

FLUMINENSE 2x1 SÃO PAULO

FLUMINENSE

Fábio, Guga, Ignacio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Serna); Savarino, Cannobio (Soteldo) e John Kennedy (Castillo). Técnico: Zubeldía.

SÃO PAULO

Rafael, Lucas Ramon (Cédric), Dória, Sabino e Enzo; Bobadilla, Danielzinho e Artur; Cauly (Ferreirinha), Wendell (Luan) e André Silva (Tapia). Técnico: Milton Cruz.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Bernal, Freytes (FLU); André Silva, Artur, Enzo Díaz, Dória (SAO)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: John Kennedy, aos 18 minutos do primeiro tempo (FLU); Canobbio, aos 44 minutos do primeiro tempo (FLU); Dória, aos 33 minutos do segundo tempo (SAO)