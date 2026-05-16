RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em coletiva de imprensa, o técnico Renato Gaúcho reconheceu uma falha na postura do Vasco da Gama na derrota por 4 a 1 para o Internacional, neste sábado (16), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo realizado no Beira-Rio.

"Eu não vou falar de desfalques porque sempre falo que tenho um grupo, e o jogador precisa aproveitar as oportunidades. Mas perdemos 5, 6 jogadores importantes, que também não é desculpa, mas o entrosamento não é o mesmo. Principalmente no momento que falo que a gente entra dormindo, e o adversário entrou para guerra. Nós entramos para desfilar e pagamos pelos nossos próprios erros", justificou Renato Gaúcho.

O Vasco lidou com uma série de desfalques. Thiago Mendes e Rojas estavam suspensos por terceiro cartão amarelo, enquanto Cuiabano e Paulo Henrique lidam com lesões. Spinelli e Adson nem sequer foram relacionados.

Ainda assim, técnico reforçou erros na postura do Cruzmaltino. Ainda em coletiva, Renato definiu a falta de atenção como um dos principais fatores para a derrota do Vasco.

"Nós dormimos no ponto e o Internacional se aproveitou. Não importa esquema, jogadores, de marcação, não-marcação, mais técnico. Indepedentnet do time que estava em campo, nós entregamos. Entramos com sono, e o Internacional conseguiu aproveitar. E custou barato, falei para eles (jogadores). Eu para te falar a verdade estava torcendo para o jogo acabar, porque a coisa estava feia, ainda mais no final, com 10 homens."

O Vasco caiu para 11ª colocação com o resultado. Além disso, a equipe conta com uma das piores defesas do campeonato, com 25 gols sofridos, atrás somente de Cruzeiro e Chapecoense em números de gols tomados.

O Vasco volta a campo na quarta-feira (20), contra o Olimpia-PAR, no Defensores del Chaco (Assunção, Paraguai), pela Copa Sul-Americana,