SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Rafael citou "dias difíceis" no São Paulo, após a derrota para o Fluminense, por 2 a 1, pela 16ª rodada do Brasileirão, neste sábado (16). Ele também avaliou a chegada do treinador Dorival Júnior como positiva para recuperar a confiança da equipe neste momento.

"Tem sido dias difíceis para nós, porque a gente vem tentando e trabalhando. Acho que a gente tem vivido algo muito parecido com o que foi o ano passado nesta fase: eliminação na Copa do Brasil, a dificuldade de perder muitos jogadores importantes. Isso acaba dificultando ainda mais. Com isso, os resultados não vêm, a confiança vai se perdendo", afirmou Rafael, ao Sportv.

A chegada do treinador Dorival Júnior, que acertou seu retorno ao Tricolor nesta semana, foi destacada pelo goleiro. Ele ressaltou que o técnico pode ajudar o time a retomar a tranquilidade antes da parada para a Copa do Mundo.

"Espero que agora, com a chegada do Dorival, ele traga essa confiança, essa tranquilidade para nós. Temos quatro jogos muito importantes. Precisamos nos classificar na Sul-Americana e temos mais dois jogos do Brasileirão antes da Copa. Que a gente possa ter tempo de trabalhar e buscar essa recuperação de confiança dentro de campo."

O Fluminense venceu a partida de hoje no Maracanã por 2 a 1. John Kennedy e Agustín Canobbio fizeram os gols do time da casa ainda no primeiro tempo. O zagueiro Dória descontou para os paulistas na segunda etapa.

Com a derrota, o São Paulo chegou a seis jogos seguidos sem vencer na temporada. São três pelo Brasileiro, dois pela Sul-Americana e um pela Copa do Brasil -na eliminação para o Juventude, na quarta-feira (13).