SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e Cruzeiro empataram por 1 a 1 neste sábado (16), pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão. Arroyo abriu o placar pelos visitantes, e Felipe Anderson empatou pelos donos da casa.
Com o empate, os donos da casa chegaram a 35 pontos na liderança da tabela e torcem por um mau resultado do Flamengo neste domingo. O Rubro-negro enfrenta o Athletico às 19h30, podendo chegar a 33 pontos em caso de vitória.' O Cabuloso soma 20, finalizando o dia na 12ª colocação.
As equipes voltam a campo nesta semana, pela Copa Libertadores: os mineiros enfrentam o Boca Juniors na Argentina na terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), e os paulistas recebem o Cerro Porteño-PAR no dia seguinte, ao mesmo horário.
PRIMEIRO TEMPO
Arroyo abriu o placar e tomou amarelo na comemoração! O ponta do Cruzeiro foi encontrado livre pela direita por Christian, finalizou forte de fora da área e acertou o cantinho de Carlos Miguel, aos 10 minutos. Ao comemorar o gol, bateu na bandeira palmeirense e foi advertido pelo árbitro.
"Quase" pênalti para o Palmeiras. Flaco López foi derrubado por Jonathan Jesus dentro da grande área e o árbitro assinalou penalidade. O assistente avisou o juiz que o zagueiro acertou primeiro a bola, e a infração, portanto, foi retirada.
O Verdão empata com Felipe Anderson! Aos 19 minutos, o meia do Palmeiras aproveitou sobra da bola na entrada da grande área e finalizou bonito, marcando um golaço para igualar o placar da partida.
SEGUNDO TEMPO
Carlos Miguel salvou o Palmeiras do segundo do Cruzeiro. Kaio Jorge demorou para finalizar e soltou jogada para Kaiki Bruno, que chutou forte e parou no goleiro do Verdão.
Arthur perdeu ótima oportunidade. O lateral-esquerdo ficou livre para finalizar na cara do gol e chutou de primeira, mas a bola passou pela esquerda do gol do Cruzeiro.
Otávio evita golaço de Gustavo Gómez! Em bagunça na pequena área, Marlon Freitas conseguiu passe para o zagueiro, que deu uma bicicleta e viu o goleiro do Cruzeiro realizar linda defesa e evitar o segundo gol do Palmeiras.
Arroyo desperdiçou chance de marcar o segundo. O ponta recebeu ótima invertida de Kaio Jorge, mas finalizou mal para fora, à direita do gol de Carlos Miguel.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 1x1 CRUZEIRO
PALMEIRAS
Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Paulinho), Arias e Felipe Anderson (Evangelista); Sosa (Maurício) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira
CRUZEIRO
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian (Lucas Silva) e Matheus Pereira (Sinisterra); Arroyo (Kenji) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge
Estádio: Arena Crefisa Barueri - São Paulo, São Paulo
Juiz: Savio Pereira Sampaio
Assistentes: Rafael da Silva Alves e Leila Naiara Moreira da Cruz
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro
Cartãos amarelos: Flaco López, Murilo (Palmeiras); Arroyo, Artur Jorge (técnico), Matheus Pereira, Otávio, Lucas Silva (Cruzeiro)
Gols: Arroyo, aos 10'/1ºT, Felipe Anderson, aos 19'/1ºT