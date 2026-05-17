RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda juntando cacos da eliminação precoce na Copa do Brasil para o Vitória, o Flamengo entra em campo neste domingo (17), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, contra o Athletico-PR, com a tendência de que volte com o "time do Campeonato Brasileiro".

Leonardo Jardim tem se caracterizado por promover uma rotação na equipe e ainda não repetiu escalação rubro-negro. Porém, já tem sinalizado alguns padrões a depender da competição.

Bruno Henrique, Danilo e Emerson Royal, por exemplo, têm sido os "jogadores das Copas". Eles foram escalados como titular nas quatro partidas da Libertadores e nas duas da Copa do Brasil.

Nestes seis jogos, por exemplo, Pedro só começou jogando no duelo de ida contra o Vitória. Na partida, formou dupla com Bruno Henrique, experiência que não foi repetida posteriormente.

Pedro tem sido o centroavante dos jogos do Campeonato Brasileiro. O que reforça a tendência de que ele estará como titular logo mais, com Bruno Henrique retornando para o banco de reservas.

Danilo e Royal também têm ficado, na maioria das vezes, entre os suplentes nos jogos do Brasileirão. Jardim costuma optar por Léo Ortiz e Varela, respectivamente.

Há ainda uma rotação, em menor intensidade, na lateral esquerda. Ayrton Lucas foi titular nas partidas de Copa contra Cusco, Independiente Medellín (Maracanã), Estudiantes e Vitória (no jogo de ida). Já Alex Sandro iniciou contra Medellín (jogo anulado) e Vitória (jogo de volta). Porém, no Campeonato Brasileiro, Alex Sandro foi escalado oito vezes contra apenas quatro de Ayrton Lucas.

Na eliminação na Copa do Brasil para o Vitória, Jardim foi questionado sobre a escalação e as substituições. O português explicou que o adversário baiano pediu um preenchimento de área. Ele também defendeu seus jogadores:

"Colocamos o que achamos que, para este tipo de jogo, faria sentido. O Vitória estava defendendo em poucos metros. O Pedro teve dificuldades, o Cebolinha também. Contra este tipo de equipe, tem que preencher mais a área. Acho que pecamos na finalização porque atitude e empenho nós tivemos", explicou Leonardo Jardim.

VOLTA DE PAQUETÁ

O Flamengo terá o retorno de Lucas Paquetá na partida deste domingo. O meia não atua desde o dia 19 de abril, na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia onde ele sofreu um edema no tendão da coxa esquerda. O jogador está na pré-lista da seleção brasileira e vive a expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo.

Em contrapartida, o Flamengo terá uma série de desfalques: Jorginho e Evertton Araújo estão suspensos, enquanto que Erick Pulgar e Plata seguem lesionados. De la Cruz foi poupado pois não atua em gramado sintético e Luiz Araújo foi liberado para resolver problemas particulares.