SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras chegou ao terceiro empate consecutivo no Campeonato Brasileiro ao ficar no 1 a 1 com o Cruzeiro, na noite deste sábado (16), na Arena Barueri.

O resultado deixou o Verdão em situação delicada às vésperas do confronto direto contra o Flamengo. O rubro-negro, vice-líder da competição, é o adversário do próximo sábado, no Maracanã.

Caso o time carioca vença o Athletico-PR neste domingo (17), no Rio de Janeiro, reduzirá de cinco para dois pontos a diferença em relação ao Palmeiras. Além disso, o rubro-negro ainda tem um jogo a menos e dependeria apenas de si para ultrapassar a equipe alviverde antes da pausa para a Copa do Mundo.

O Palmeiras já chegou a ter seis pontos de vantagem em relação ao segundo colocado na atual edição do Brasileirão. No entanto, tropeços em série em meio à sequência de jogos sem Abel Ferreira no comando do time derrubaram o aproveitamento.

NOVAS BAIXAS

A situação palmeirense ficou ainda mais complicada por causa dos problemas físicos. Felipe Anderson e Ramon Sosa deixaram a partida contra o Cruzeiro lesionados e aumentaram a lista de desfalques da equipe. A dupla passará por exames neste domingo para diagnosticar a gravidade das lesões.

Agora, o clube tem seis jogadores entregues ao departamento médico: além da Felipe e Sosa, Bruno Fuchs, Benedetti, Piquerez e Vitor Roque também estão fora.

"Obviamente sabemos que temos um jogo importante sábado com o Flamengo. E agora temos que sair com os companheiros machucados. Felipe (Anderson) é muscular. E o Sosa [tem lesão] no tornozelo, tomara que não seja nada sério. Temos vários jogadores importantes machucados, lesionados. Como falei, tem um jogo importante agora de Libertadores. E depois já pensar no jogo com o Flamengo", afirmou Gustavo Gómez, na zona mista.

Com o setor ofensivo comprometido, principalmente após as novas baixas, a importância de Paulinho aumenta para a sequência da temporada. O atacante, porém, ainda não atingiu a condição física ideal para atuar durante os 90 minutos.

"Paulinho não está 100%. Quando entra, ficamos com água na boca. Ele tem uma qualidade diferente, mas não podemos utilizar mais. Vamos ver como estará na reapresentação. Mais do que o que se passou hoje é qual o feedback do jogador amanhã. Ele não foi escalado para o jogo da Copa porque não podia jogar", explicou Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

LIBERTADORES AMPLIA PRESSÃO

Além da preocupação no Brasileirão, o Palmeiras ainda terá um compromisso decisivo pela Libertadores antes de enfrentar o Flamengo. O Verdão recebe o Cerro Porteño, do Paraguai, na quarta-feira, e precisa vencer para não se complicar no Grupo F da competição continental.

A equipe alviverde lidera a chave, com oito pontos, e segue invicta no torneio. No entanto, os dois empates em quatro partidas deixaram o grupo embolado. O Cerro aparece logo atrás, com sete pontos, enquanto o Sporting Cristal soma seis. O Junior Barranquilla fecha a classificação com apenas um ponto conquistado.

Dessa forma, um tropeço no Allianz Parque pode até tirar o Palmeiras da zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores. O cenário seria delicado faltando apenas uma rodada para o encerramento da fase de grupos.