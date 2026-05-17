SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Júnior voltará ao comando do São Paulo na semana que vem após fechar seu retorno até o fim desta temporada. O treinador, no entanto, terá pela frente um cenário muito mais difícil do que aquele que encontrou em 2023, na sua segunda passagem pelo clube.

Para começar, o título da Copa do Brasil não é uma possibilidade. O São Paulo caiu na quinta fase da competição diante do Juventude ?o treinador Roger Machado foi demitido na sequência da derrota por 3 a 1, em Caxias do Sul. Assim, Dorival não terá a chance de repetir a conquista que o consagrou no Morumbi há dois anos.

O Tricolor vive má fase em campo e não vence há seis jogos. A derrota deste sábado para o Fluminense é a terceira seguida da equipe - além do revés na Copa do Brasil, também perdeu para o Corinthians na Neo Química Arena, por 3 a 2. Antes da sequência, o São Paulo vinha de três empates, contra Bahia, Millonarios-COL e O'Higgins-CHI. A última vitória foi sobre o Mirassol, pela 13ª rodada do Brasileirão, no dia 25 de abril.

Fora de campo, a situação também não é tranquila. O UOL apurou na última semana que a condução do caso Roger gerou desgaste, e aliados políticos do presidente Harry Massis Júnior passaram a defender mudanças no departamento de futebol. Por ora, o presidente segurou Rui Costa e Rafinha no clube, mas eles estão pressionados.

Outro fator que pode complicar a vida de Dorival são as lesões. Lucas está fora da temporada após ruptura total do tendão de Aquiles. Marcos Antônio, destaque do São Paulo no ano, ainda se recupera de lesão muscular e pode não retornar antes da Copa do Mundo. Luciano, com edema na coxa, também deve estar indisponível para a estreia do treinador. Na zaga, Alan Franco e Rafael Tolói são desfalques há quatro jogos - além de Arboleda, afastado por indisciplina.

Dorival deverá estrear na próxima terça-feira (19). O São Paulo enfrenta o Millonarios-COL, pela Copa Sul-Americana, e pode confirmar a classificação para as oitavas da competição se vencer no Morumbi. Antes da parada, o Tricolor tem mais três compromissos: Botafogo (23/05), Boston River (26/05) e Remo (30/05).