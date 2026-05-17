SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea anunciou na manhã deste domingo (17) a contratação de Xabi Alonso como novo técnico do clube. Ele assume o time no lugar do interino, Calum McFarlane.

O Time inglês levou um mês para fechar como o novo treinador. Os atuais campeões da Copa do Mundo de clubes demitiram Liam Rosenior em abril e começaram a busca por treinador. Seis nomes foram cogitados, mas Xabi Alonso era o favorito e a diretoria focou em fechar com o espanhol.

Esse será seu primeiro trabalho pós-Real Madrid. Xabi saiu do Real em janeiro após a derrota na final da Supercopa da Espanha e não assumiu outra equipe depois. O torcedor do Chelsea espera que ele repita o trabalho feito no Bayer Leverkusen, onde foi campeão invicto da Bundesliga e vice-campeão da Liga Europa. Ele assume os Blues em 1 de julho e o contrato é de 4 anos.

o anúncio vem após vice na Copa da Inglaterra. O Chelsea perdeu a final da FA Cup neste sábado para o Manchester City e depende da Premier League para classificar para competições continentais. Atualmente o time é o 9º colocado e está fora até da zona da Conference League.

Ex-Flamengo, Filipe Luís foi sondado pelo clube. O brasileiro, campeão da Libertadores com o rubro-negro como técnico, esteve entre um dos seis nomes procurados pelo Chelsea, além dele, Cesc Fabregas, treinador do Como (ITA) e Iraola, do Bournemouth, foram procurados.