transmite a convocação dos jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo, ao vivo, nesta segunda-feira (18), a partir das 16h55.

A transmissão ao vivo pauta a edição temática do Stadium Copa com equipe da emissora pública no estúdio e também no Museu do Amanhã, local do anúncio dos escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti.

Nesse dia, excepcionalmente, o Sem Censura começará mais cedo, às 15h.

No ano em que o programa Stadium comemora 50 anos de estreia na telinha, a resenha esportiva entra no ar com um especial no dia do anúncio dos convocados, sob o comando da apresentadora Marília Arrigoni que divide o estúdio com os jornalistas Sergio du Bocage e Rachel Motta.

O trio recebe o ex-jogador Gilberto, que defendeu a Amarelinha como lateral-esquerdo nas competições de 2006 e 2010.

Já no Museu do Amanhã, a TV Brasil vai contar com Marcelo Smigol na zona mista para entrevistar os convidados do evento como ex-atletas e dirigentes.

Já no salão do espaço, Igor Santos faz entradas ao vivo no Stadium Copa com informações e comentários sobre os fatos mais importantes da coletiva.

Os debatedores da emissora pública repercutem a lista do elenco formado por 26 atletas chamados pela comissão técnica para vestir as cores nacionais no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México em busca do hexacampeonato.

Ainda nesta segunda, na sequência do Stadium Copa, o Trio de Ataque avança na telinha, a partir das 18h, com a repercussão dos convocados.

O bate-papo com grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro Juca Kfouri, José Trajano e Lúcio de Castro aprofunda a análise em um formato dinâmico, pautado pela conversa aberta, humor inteligente e visão crítica que vai além das quatro linhas.

Programa semanal

Para junho, mês da competição que começa no dia 11, na América do Norte, a TV Brasil traz mais novidades. O programa semanal Brasil Esporte, nas noites de domingo, ao vivo, às 20h30, vai ter seis edições durante a Copa do Mundo para debater o desempenho das seleções. A final do Mundial será em um domingo, dia 19 de julho, quando a mesa redonda foca na decisão do título.

A atração lança a série especial Campeões do Mundo que vai trazer entrevistas com cinco craques da Amarelinha. Bebeto, Jorginho e Ricardo Rocha já estão garantidos no quadro.

As conversas são exibidas na íntegra durante o Brasil Esporte, Além do espaço no dominical, o conteúdo ganha cortes no decorrer da semana no programa Stadium, de terça a sexta, às 18h30.

Já a Agência Brasil também entra no clima da competição. O veículo mobiliza uma equipe de cinco jornalistas, entre editores e repórteres, envolvidos na jornada esportiva da Copa do Mundo que vão produzir material exclusivamente sobre a cobertura da Copa do Mundo para a agência pública de notícias.

Ao vivo e on demand

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Serviço

Stadium Copa Segunda-feira (18), às 16h55, na TV Brasil

Trio de Ataque Segunda-feira (18), às 18h, na TV Brasil

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