SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United venceu o Nottingham Forest, neste domingo (17), por 3 a 2, em Old Trafford, com gol de Mateus Cunha e homenagens a Casemiro em sua despedida do Old Trafford.

Autor do segundo gol, Cunha deve estar na lista de Ancelotti. O atacante brasileiro vem sendo convocado por Ancelotti e é figurinha quase carimbada na convocação que será realizada amanhã.

Matheus recebeu assistência de Mbeumo, que na hora de dominar a bola, ela bateu em sua barriga e na parte de cima de seu braço. O VAR chamou o árbitro para revisão e ele manteve a decisão de campo, validando o gol.

O primeiro gol do Forest também foi brasileiro. O gol de empate do time de Nottingham foi do zagueiro Morato, que nasceu no Brasil e ainda jovem foi jogar na Europa, sendo revelado pela base do Benfica.

A vitória garantiu o United na terceira colocação do campeonato. Com o resultado, o Manchester chegou a 78 pontos e assim, não tem mais como ser alcançado pelo Aston Villa e assim, termina o torneio em terceiro. O Forest está em

Despedindo-se do Manchester, Casemiro foi homenageado pela torcida. Em sua última temporada pelos Red Devils, o volante brasileiro teve faixas em sua homenagem estendidas pelo estádio. Quando foi substituído, o jogador foi aplaudido de pé e chegou a ir às lágrimas.

PRINCIPAIS LANCES

Shaw abre o placar. Logo na primeira chegada de perigo do jogo, aos 4 minutos, Dalot foi até a linha de fundo e cruzou para área. Atento, Shaw chutou da entrada da área e fez o primeiro do jogo.

Na trave. Com 21 minutos, Matheus Cunha puxa contra-ataque e toca com Mbeumo, o atacante dirblou o goleiro e deixou a bola rolar um pouco, nisso ele perdeu o ângulo e chutou na trave.

Forest empata. Aos 7 do segundo tempo, Anderson cruzou para a área após escanteio curto e na pequena área, o zagueiro Morato subiu mais alto e mandou pro gol.

Matheus Cunha coloca o United na frente. Não deu nem tempo do Forest comemorar. Dalot desceu pela direita e cruzou para Mbeumo no meio da área, ele dominou atrapalhado e chutou pro gol. Ele foi travado e a bola sobrou no canto para o brasileiro mandar pro gol e fazer 2 a 1.

Mbeumo faz o terceiro. Com 30 minutos, Matheus Cunha deu passe para Bruno Fernandes aberto na direita e o português mandou para Mbeumo na pequena área e ele completar para a rede.

Forest diminui. Dois minutos depois, Anderson partiu pela ponta direita e cruzou rasteiro para Gibbs-White, que livre, mandou a bola pro gol, mantendo o Nottingham no jogo.