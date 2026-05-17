SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar foi substituído no jogo contra o Coritiba, neste domingo (17), devido a um erro cometido pela equipe de arbitragem na alteração para a entrada de Robinho Jr.

O quarto árbitro subiu a placa com o número de Neymar. Aos 19 minutos, Robinho Jr. foi chamado para entrar em campo e a comissão técnica do Santos informou que quem sairia era o lateral Escobar, número 31. Porém, na placa levantada por Bruno Mota Corrêa estava o número 10. Assim, quem sairia era o atacante de 34 anos.

Neymar estava sendo atendido no momento. Quando ocorreu a alteração, Neymar estava à beira do gramado sendo atendido com dores na panturrilha e, depois, voltou para o campo.

O atacante foi amarelado. Por ter voltado para o campo sem autorização, o número 10 levou cartão amarelo e discutiu com o árbitro Paulo César Zanovelli.

Neymar acabou fora do jogo. Depois de seis minutos de confusão no banco de reservas, o jogador não conseguiu retornar ao campo e assim, ficou de fora da da reta final da última partida antes da convocação para a Copa do Mundo.