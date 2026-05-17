SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba venceu o Santos por 3 a 0, neste domingo (17), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.
Em jogo decisivo para Neymar, na véspera da convocação para a Copa, o protagonista foi Breno Lopes. O atacante do Coritiba marcou dois gols e ainda sofreu pênalti, convertido por Josué, para garantir o resultado da equipe visitante.
Com esse resultado, o Santos segue com 18 pontos e flertando contra a zona de rebaixamento. Já o Coritiba vai aos 23 pontos na parte de cima da tabela.
Artilheiro do jogo, Breno Lopes foi hostilizado pela torcida do Santos na volta do intervalo. O atacante, em resposta, mostrou a tatuagem da taça da Libertadores para os torcedores na arquibancada. Isso porque Breno Lopes foi o autor do gol que garantiu o título continental para o Palmeiras justamente contra o Santos, na edição de 2020. No segundo tempo, Breno Lopes e Neymar ainda se desentenderam e trocaram xingamentos.
Neymar foi substituído aos 19 minutos, após um erro bizarro da arbitragem. O assistente entendeu que o camisa 10 sairia quando estava recebendo atendimento médico e levantou a placa indicando a entrada de Robinho Jr. O jogador do Santos se revoltou, invadiu o campo e ainda mostrou o erro no papel da CBF.
LANCES IMPORTANTES
Gol do Coritiba. Em aula de contra-ataque, logo aos 5 minutos, Josué lançou do campo de defesa e Breno Lopes disparou na defesa aberta do Santos. Em velocidade, o atacante foi de encontro com Brazão e chutou firme, tirando do goleiro, para abrir o placar e frustrar o início da equipe alvinegra.
Gol do Coritiba. Aos 19 minutos, Pedro Rocha ganhou no corpo de Lucas Veríssimo e deixou o segundo marcador no chão. De frente para Brazão, o atacante teve a frieza de tocar para o lado. Quem chegou foi Breno Lopes, com o gol aberto, para ampliar a vantagem alviverde.
Quase o terceiro. Aos 33 minutos, Escobar escorregou e deixou Gomez entrar na grande área santista. O colombiano conseguiu a finalização por baixo, em meio a dois marcadores, e exigiu grande defesa do goleiro Brazão, que cedeu rebote e se recuperou na sequência.
Pênalti para o Coritiba. Pedro Rocha esticou a bola na esquerda, aos 35 minutos, e Breno Lopes disparou para entrar na grande área. Sem conseguir alcançar, Escobar acabou derrubando o atacante e Zanovelli confirmou o pênalti certo. Quem chamou a responsabilidade da cobrança foi o português Josué. O camisa 10 quebrou um jejum de 17 jogos sem marcar e, mesmo com Brazão acertando o canto, a bola morreu no canto esquerdo do gol.
A melhor e única chance do Santos. Em cruzamento na cabeça, aos 41 minutos, Escobar se antecipou à marcação e viu Pedro Rangel fazer um milagre. A bola ainda bateu no travessão antes de voltar a jogo. Quem apareceu na sobra foi Neymar, que cabeceou para o gol e viu Rangel repetir o feito, salvando em cima da linha. Ainda deu tempo de Rollheiser tentar o gol uma terceira vez, mas o argentino errou o alvo.
Quase a goleada. Já nos acréscimos do primeiro tempo, foi a vez de Breno Lopes tentar virar garçom. O atacante serviu Lavega em mais uma aula de contra-ataque. Aproveitando mais uma vez a defesa santista aberta, o uruguaio foi de encontro com Brazão e viu o goleiro operar uma defesa cirúrgica, evitando a goleada ainda no primeiro tempo.
Confusão. Logo no início do segundo tempo, Luan Peres fez falta dura em Taverna. O lance gerou confusão entre jogadores de Santos e Coritiba, e o clima esquentou principalmente entre Breno Lopes e Neymar.
Preocupação. Luan Peres ficou apenas sete minutos em campo e precisou ser substituído de ambulância. O zagueiro do Santos recebeu uma forte bolada no rosto e ficou alguns minutos deitado no gramado até finalmente se levantar.
Nova confusão. Aos 19 minutos, Neymar foi à beira do campo para uma massagem rápida na panturrilha. O assistente entendeu que o camisa 10 seria substituído e levantou a placa para a entrada de Robinho Jr. Na sequência, os jogadores do Santos se revoltaram e Neymar chegou a mostrar o erro no papel da CBF para a televisão. O atacante tentou voltar ao jogo invadindo o campo, mas recebeu cartão amarelo.
Expulsão. Em descida aguda do Coritiba, aos 28 minutos, Barreal precisou parar Breno Lopes com falta dura. O árbitro Zanovelli mostrou o cartão vermelho direto, deixando o Santos em situação ainda mais delicada no jogo.
FICHA TÉCNICA
SANTOS 0x3 CORITIBA
SANTOS
Brazão; Mayke (Oliva), Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Gustavo Henrique (Luan Peres) (Ananias), Willian Arão (Barreal) e Bontempo; Neymar (Robinho Jr.), Rollheiser e Moisés (Gabigol). Técnico: Cuca
CORITIBA
Pedro Rangel; Taverna ((Wallisson Luiz), Cóser, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Thiago Santos (Vini Paulista), Gomez e Josué (Gustavo); Lavega (Willian Oliveira), Breno Lopes e Pedro Rocha (Renato Marques): Técnico: Fernando Seabra
Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Juiz: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
VAR: Wagner Reway (SC)
Gols: Breno Lopes, aos 5' do 1T e aos 19' 1T, Josué, aos 37' 1T (CFC)
Cartões amarelos: Escobar, Gabigol, Ananias e Neymar (SAN) Taverna e Josué (CFC)
Cartão vermelho: Barreal (SAN)