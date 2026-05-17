SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na véspera da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, Neymar viveu uma situação incomum neste domingo (17). Um erro da arbitragem antecipou sua saída de campo na partida entre Santos e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Aos 17 minutos do segundo tempo, o camisa 10 estava fora do gramado recebendo atendimento médico após relatar dores na panturrilha, enquanto o Santos preparava uma substituição. A troca definida pela comissão técnica previa a saída de Escobar para a entrada de Robinho Jr., mas, no momento da sinalização conduzida pelo quarto árbitro Bruno Mota Correia, a placa eletrônica mostrou, por engano, o número de Neymar.

Mesmo com a ficha oficial da arbitragem registrando Escobar como o jogador a ser substituído, o árbitro principal Paulo Cesar Zanovelli da Silva considerou a alteração concluída após a entrada de Robinho Jr. e impediu o retorno de Neymar ao campo. A decisão provocou protestos imediatos de jogadores e integrantes do banco santista.

O mais inconformado era o próprio camisa 10. Neymar chegou a tirar das mãos de Bruno Mota Correia o documento entregue pela comissão técnica santista com a substituição correta e o exibiu para um cinegrafista à beira do gramado, numa tentativa de comprovar o erro.

A arbitragem, porém, manteve a decisão sob o argumento de que Robinho Jr. já havia participado da partida.

A substituição fazia parte de uma tentativa do técnico Cuca de aumentar o poder ofensivo do Santos, que perdia por 3 a 0 naquele momento --resultado que se manteve até o fim. O placar havia sido construído ainda no primeiro tempo, com dois gols de Breno Lopes e um de Josue.

A situação santista ficou ainda mais complicada aos 27 minutos, quando Álvaro Barreal foi expulso e deixou a equipe com um jogador a menos na reta final do jogo.