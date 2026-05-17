SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral direito Gonzalo Montiel deixou o campo lesionado na semifinal do Campeonato Argentino entre River Plate e Rosario Central, neste sábado (16), e virou dúvida para a final do torneio e para a Copa do Mundo, que começa em um mês.

Montiel sentiu dores no quadríceps esquerdo e não voltou para o segundo tempo. O jogador fará exames nas próximas horas para determinar a gravidade da lesão, segundo o Olé.

O lateral já havia ficado fora da partida anterior por problema muscular. Montiel sentiu desconforto no aquecimento antes do jogo contra o Gimnasia e não entrou em campo. Na ocasião, a sobrecarga era no músculo posterior da coxa esquerda, o mesmo que sofreu lesão em março contra o Estudiantes de Río Cuarto.

A situação também acende alerta a um mês da Copa do Mundo. Montiel está na pré-lista de 55 nomes da Argentina para o Mundial de 2026, mas a convocação final ainda não foi divulgada.

O lateral foi o autor do gol que decretou a vitória da Argentina na final da Copa do Mundo de 2022. Ele foi o responsável por cobrar o último pênalti e converteu sua batida.