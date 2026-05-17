SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A pré-lista de 55 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira levanta uma preocupação: apenas cinco nomes têm histórico realmente expressivo de gols com a camisa do Brasil.

Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. A convocação do craque ainda é um mistério, mas o atacante soma 79 gols ao longo de sua trajetória ?número muito próximo dos 83 gols marcados por todos os outros 19 atacantes pré-selecionados para a Copa.

A lista também tem outros dois jogadores decisivos no ataque: Richarlison e Gabriel Jesus. O atacante do Tottenham soma 20 gols pelo Brasil, enquanto do Arsenal tem 19 tentos. Os dois, no entanto, não têm a convocação garantida e, inclusive, correm por fora contra uma pesada concorrência.

Os outros dois únicos jogadores com mais de 10 gols pela equipe nacional são Paquetá (12 gols) e Raphinha (11 gols). Ao menos o atacante do Barcelona tem a vaga bem encaminhada para a Copa do Mundo.

Os outros 50 jogadores presentes na pré-lista de Ancelotti não somam, individualmente, números expressivos. Vini Jr., por exemplo, marcou 8 gols em 47 jogos que atuou pelo Brasil.

Além dos mencionados, a lista conta com outros 13 atacantes que juntos somam apenas 16 gols. São eles: Igor Jesus, Igor Thiago, Endrick, Matheus Cunha, Pedro, Kaio Jorge, João Pedro, Gabriel Martinelli, Antony, Rayan, Savinho, Samuel Lino e Luiz Henrique.

CONVOCAÇÃO FINAL

Os jogadores que disputarão a Copa do Mundo serão conhecidos nesta segunda-feira (18), às 17h (de Brasília). O anúncio de Ancelotti acontecerá em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

PROGRAMAÇÃO DA SELEÇÃO

Os convocados se apresentam no próximo dia 27, na Granja Comary, para iniciar a preparação para a Copa do Mundo.

O Brasil se despede da torcida no dia 31, quando enfrenta o Panamá em amistoso no Maracanã. Na sequência, a delegação viaja para Nova York e faz um último jogo contra a seleção do Egito, no dia 6 de junho.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo acontece contra Marrocos, no dia 13.