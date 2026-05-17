SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Cuca explicou a polêmica da substituição de Neymar na derrota do Santos por 3 a 0 contra o Coritiba, neste domingo (17), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.
"Não foi a substituição que nos acarretou a derrota. Não é justo colocar a culpa em quem apitou o jogo, mas foi um erro de direito e de fato: está no papel escrito a substituição do camisa 31 (Escobar) pelo camisa 7 (Robinho Jr)", declarou Cuca.
"Ah, o César Sampaio falou? Não falou, mas ainda dá para tentar defender a arbitragem, porque o Neymar veio se queixar de uma beliscada na panturrilha. Foi então que chamamos o Rony, mas o Escobar pediu para sair. Então, fica Neymar e vem Escobar. O Sampaio levou o 31 no 7, e isso deve ter causado a confusão no árbitro. Entrou o Robinho, e ficou o Escobar lesionado em campo."
Neymar foi substituído aos 19 minutos por erro da arbitragem. O atacante do Santos se revoltou com o episódio e chegou a arrancar o papel da CBF das mãos do assistente, indicando o erro para as câmeras de transmissão. Na sequência, Neymar tentou voltar para jogo invadindo o campo, mas recebeu cartão amarelo.
O Santos perdeu por 3 a 0, com três gols sofridos ainda no primeiro tempo. Este foi o último jogo de Neymar antes da convocação final para a Copa do Mundo, que acontece nesta segunda-feira (18).