SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras atualizou neste domingo (17) a condição médica de Felipe Anderson e Ramón Sosa, substituídos com lesão ainda no primeiro tempo no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, na Arena Barueri, neste sábado.

Sosa teve que ser substituído aos 16 minutos do 1º tempo após pancada no tornozelo. O jogador sofreu uma forte entrada de Romero com sete minutos de jogo e teve que receber um primeiro atendimento. Reclamando de muitas dores, ele saiu do jogo.

O meia paraguaio foi diagnosticado com lesão ligamentar leve. Segundo a assessoria do Palmeiras, o jogador que saiu com uma entorse no tornozelo após a pancada teve constatada uma lesão ligamentar leve, sem necessidade de passar por cirurgia.

Autor do gol, Felipe Anderson teve lesão muscular. Responsável pelo empate, o meia sentiu após receber lançamento e caiu no gramado aos 42 minutos da primeira etapa. Após exames, ele foi diagnosticado com uma lesão de baixo grau no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador já começou o tratamento no departamento médico do próprio clube.

Não há previsão exata do retorno dos jogadores. Embora as lesões não sejam graves, o clube não deu a previsão de quando os jogadores estarão disponíveis para serem escalados por Abel Ferreira.