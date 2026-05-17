SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gol de Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o Sevilla no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, por 1 a 0, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol. Apesar da derrota, o time da casa confirmou a permanência na elite graças a resultados paralelos.

Sevilla começou com mais urgência e criou três chances nos primeiros minutos. O jovem Oso finalizou duas vezes e obrigou Courtois a trabalhar. Depois, Maupay também levou perigo em uma chegada com espaço.

Real Madrid foi ganhando controle e decidiu o jogo em um lance isolado. Brahim Díaz levantou a bola na entrada da área, Mbappé dominou no peito, e Vinicius apareceu por trás para bater de chapa, no canto. O Sevilla reclamou de falta do camisa 10 do Real no início do lance, em duelo com Carmona, mas o árbitro deixou seguir.

Depois do gol, o Sevilla perdeu intensidade e passou a ter dificuldade para construir. O Real administrou o ritmo sem acelerar muito, e Mbappé participou pouco, com uma finalização torta antes do intervalo como principal ação ofensiva.

Na etapa final, Luis García Plaza mexeu para tentar reanimar o ataque e quase empatou. Alexis entrou e teve uma chance clara perto da pequena área, e Ejuke também apareceu em jogadas de um contra um, mas a conclusão não saiu.

FINAL ABERTO E SUSTO COM VINICIUS

Com o Sevilla mais exposto, o jogo ficou mais aberto e virou troca de contra-ataques. Mbappé teve uma oportunidade em velocidade, mas Kike Salas conseguiu o corte, e Akor Adams também ficou cara a cara com Courtois, só que demorou e viu Huijsen salvar.

Arbeloa colocou Mastantuono e Camavinga, e o argentino acertou a trave logo na entrada. O Real seguiu sem transformar o domínio em volume, mas manteve o Sevilla longe de um abafa constante.

Vinicius deixou o campo com incômodo no adutor, e o Sevilla não aproveitou o momento. No fim, os donos da casa ainda pressionaram e exigiram defesas de Courtois, mas o placar não mudou.

SEVILLA SE SALVA, MAS CLIMA É DE COBRANÇA

Mesmo com a derrota, o Sevilla chegou à última rodada já livre do rebaixamento. A permanência veio porque outros resultados tornaram o 0 a 1 ?indolor?, tirando o peso dramático do jogo em Nervión.

A equipe de Luis García Plaza vinha de três vitórias seguidas e entrou em campo ainda olhando para a tabela. O alívio, porém, não foi tratado como festa, e o desempenho reforçou o tamanho da reformulação esperada para a próxima temporada.