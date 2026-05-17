(UOL/FOLHAPRESS) - Bahia e Grêmio empataram por 1 a 1 na Arena Fonte Nova em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sanabria marcou o gol do Bahia. Viery marcou o tento do Grêmio. O Bahia está na 6ª posição, com 23 pontos. Já o Grêmio ocupa a 15ª posição, com 18 pontos.

A partida foi marcada por protestos contra Rogério Ceni. Antes do jogo, a torcida estendeu faixas de protesto contra o técnico. Na partida, entoaram "Ah, o terror vai começar", "Tem que ser homem para jogar no esquadrão" e "Rogério Ceni, o Bahia não precisa de você".

Bahia evita derrota em casa. Ainda que esteja próximo dos líderes do campeonato, a situação do Bahia não é animadora. No meio da semana, a equipe foi eliminada pelo Remo na Copa do Brasil. Em um cenário de pressão, buscar o empate em casa não colocou panos quentes na relação da torcida com Rogério Ceni.

Grêmio segue em disputa na parte debaixo da tabela. O tricolor tem o mesmo número de pontos que Santos e Corinthians, que estão em 16° e 17°, respectivamente. O time gaúcho perdeu a oportunidade de se distanciar do Z4 ao ceder o empate.

Bahia volta a campo na próxima segunda-feira (25), contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio volta a campo nesta quarta-feira (20), contra o Palestino, pela fase de grupos da Copa Sulamericana

COMO FOI O JOGO

Bahia cria chances melhores, mas Grêmio se segura no primeiro tempo. Nenhuma das equipes foi brilhante nos 45 minutos iniciais, mas o Bahia gerou mais perigo do que o Grêmio, inclusive forçando o goleiro Weverton a fazer duas defesas difíceis na primeira etapa. Do outro lado, o Grêmio sequer fez o goleiro Léo Vieira trabalhar. A atuação do Esquadrão de Aço gerou vaias e críticas da torcida na ida ao vestiário.

Grêmio chegou a abrir placar, mas Bahia buscou empate. Os últimos 45 minutos seguiram o tom do primeiro, com o Bahia superior na maior parte do tempo. Ainda assim, o Grêmio capitalizou em cima das poucas oportunidades que teve e conseguiu abrir o placar em um gol de escanteio. Porém, isso só aumentou a pressão do time baiano, que conseguiu o empate com Sanabria. Os minutos finais foram de pressão total do Bahia, mas o time gaúcho se segurou.

BAHIA

Léo Vieira; Gilberto (Caio Suassuna), David Duarte, Kanu e Luciano Juba (Iago Borduchi); Acevedo, Erick e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir (Sanabria), Erick Pulga e Willian José (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

GRÊMIO

Weverton; Marcos Rocha (Vitor Ramon), Luís Eduardo, Wagner Leonardo, Viery e Pedro Gabriel; Noriega (Zortéa), Pérez e Willian (Gabriel Mec); Enamorado (Amuzu) e Carlos Vinicius (Braithwaite). Técnico: Luís Castro.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho

Assistentes: Neuza Ines Back e Acacio Menezes Leao

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Enamorado, Pedro Gabriel e Vitor Ramon (GRE); Kanu, Acevedo e Erick (BAH)

Gols: Viery (GRE), aos 15 minutos do 2° tempo; Sanabria (BAH), aos 25 minutos do 2°tempo