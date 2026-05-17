RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com atuação decisiva de Arthur Cabral, o Botafogo venceu o Corinthians por 3 a 1 neste domingo (17), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O centroavante marcou os três gols da equipe carioca, enquanto Rodrigo Garro descontou para o Timão.

Com o resultado, o Corinthians caiu uma posição e voltou à zona de rebaixamento do Brasileiro. Na 17ª colocação, o time alvinegro soma os mesmos 18 pontos do Santos, além de igual número de vitórias e saldo de gols, mas leva desvantagem no terceiro critério de desempate por ter marcado menos gols.

Já o Botafogo subiu quatro posições e assumiu o oitavo lugar na tabela. A equipe carioca ainda pode perder colocações até o fim da rodada, mas o triunfo diante do Corinthians ameniza o impacto da eliminação para a Chapecoense na Copa do Brasil, no meio da semana.

Agora, as duas equipes voltam as atenções para os torneios continentais.

O Botafogo entra em campo na quarta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Independiente Petrolero, da Bolívia, fora de casa. O clube busca de confirmar a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, dependendo ainda de uma combinação de resultados.

O Corinthians, por sua vez, joga na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Peñarol, em Montevidéu, pela Libertadores. Já classificado às oitavas de final, o time paulista tenta assegurar a melhor campanha da fase de grupos, condição que garante o mando de campo nos confrontos de mata-mata.

TARDE DE ADEUS

Alexander Barboza foi titular na vitória do Botafogo sobre o Corinthians, neste domingo, mas não voltará mais a atuar pelo clube no Campeonato Brasileiro.

Com acerto encaminhado para defender o Palmeiras no segundo semestre, o zagueiro completou seu 12º jogo pelo Botafogo na competição nacional ? limite permitido para que um atleta possa se transferir e atuar por outra equipe na mesma edição do torneio.

Dessa forma, Barboza ainda poderá defender o Botafogo na Copa Sul-Americana, mas não ficará mais à disposição da equipe para partidas do Brasileirão.

BOTAFOGO: Neto; Mateo Ponte (Vitinho), Ferraresi, Barboza e Alex Talles; Huguinho e Medina (Justino); Villalba (Edenílson), Kadir Barría (Kauan Toledo) e Montoro (Santi Rodríguez); Arthur Cabral. Técnico: Francilim Carvalho.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Carrillo (Dieguinho) e Raniele (André); Breno Bidon (Allan), Rodrigo Garro (Pedro Raul) e Jesse Lingard (Kaio César); Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões: Mateo Ponte, Barboza, Medina, Villalba e Arthur Cabral (BOT); Jesse Lingard (COR)

Gols: Arthur Cabral, BOT (7'/1T); Rodrigo Garro, COR (11'/1T); Arthur Cabral, BOT (32'/1T); Arthur Cabral (24'/2T)