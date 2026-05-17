SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na véspera da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, Neymar viveu uma situação incomum neste domingo (17). Uma confusão entre a equipe de arbitragem e a comissão técnica do Santos antecipou a saída do camisa 10 de campo na partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Aos 17 minutos do segundo tempo, o camisa 10 estava fora do gramado recebendo atendimento médico após relatar dores na panturrilha, enquanto o Santos preparava uma substituição. A troca definida pela comissão técnica previa a saída de Escobar para a entrada de Robinho Jr., mas, no momento da sinalização conduzida pelo quarto árbitro Bruno Mota Correia, a placa eletrônica mostrou, por engano, o número de Neymar.

Mesmo com a ficha oficial da arbitragem registrando Escobar como o jogador a ser substituído, o árbitro principal Paulo Cesar Zanovelli da Silva considerou a alteração concluída após a entrada de Robinho Jr. e impediu o retorno de Neymar ao campo. A decisão provocou protestos imediatos de jogadores e integrantes do banco santista.

O mais inconformado era o próprio camisa 10. Neymar chegou a tirar das mãos de Bruno Mota Correia o documento entregue pela comissão técnica santista com a substituição correta e o exibiu para um cinegrafista à beira do gramado, numa tentativa de comprovar o erro.

"O que aconteceu foi um erro do árbitro, do quarto árbitro e do delegado da partida, que coloca o número na placa. Eles não podem interferir no jogo em momento nenhum. O que é válido é o que está na regra, é o que consta no papel. Tanto que mostrei o papel (com a substituição do 31 pelo 7) para a câmera. Se eu não tivesse mostrado, ia ficar no disse me disse", afirmou o camisa 10.

Depois do jogo, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva e o auxiliar técnico do Santos César Sampaio deram diferentes versões sobre o ocorrido.

De acordo com Sampaio, confirmou que pediu para o quarto árbitro, Bruno Mota Correia, esperar antes de oficializar a troca de Escobar por Robinho Júnior, já que Neymar estava recebendo atendimento médico à beira do campo e a comissão avaliava a situação.

"Entendo que foi uma precipitação do quarto árbitro. O maior documento é o papel e ele estava com o papel na mão. Eu disse para ele esperar", afirmou o auxiliar.

Na súmula, porém, o árbitro deu versão diferente. "O quarto árbitro da partida, Sr. Bruno Mota Correia, foi informado verbalmente pelo assistente técnico, Sr. Carlos César Sampaio Campos, de que haveria uma substituição e que esta alteração seria a saída do número 10 da equipe do Santos Futebol Clube, o Sr. Neymar da Silva Santos Júnior ?atleta que já se encontrava fora do campo de jogo recebendo atendimento médico", relatou o árbitro.

"Após a informação, o quarto árbitro, já com a placa em mãos, virou-se em direção ao assistente técnico do Santos para solicitar novamente a confirmação da substituição do atleta informado, recebendo nova confirmação verbal e gestual do mesmo. O procedimento ocorreu enquanto o quarto árbitro preenchia o documento junto ao delegado da partida, Sr. Guilherme Zangari da Rocha, que presenciou e escutou os fatos relatados", acrescentou.

Por ter voltado ao campo sem autorização, Neymar ainda recebeu um cartão amarelo.

A arbitragem, porém, manteve a decisão sob o argumento de que Robinho Jr. já havia participado da partida.

Após a partida, usando um casaco verde e amarelo, Neymar disse que está vivendo a expectativa de ser convocado por Ancelotti. Segundo ele, a roupa escolhida para a entrevista não foi uma mensagem para o técnico italiano e, sim, um presente que ele recebeu do filho do ex-jogador inglês David Beckham.

"Sou brasileiro como você também é. Todo o mundo está esperando isso. Obviamente que é meu sonho, sempre deixei isso bem claro a vocês, estar na Copa do Mundo. Trabalhei para isso", disse o jogador, antes de contar sobre o presente.

"Esse casaco foi presente de um amigo meu, que é o filho do Beckham, o Romeo Beckham. Ele escreveu aqui até um negócio das Olimpíadas. Falei para ele que iria usar. Foi por isso, não foi por nada de mandar mensagem. É um clima que todo o mundo está esperando, todo o mundo esperando a convocação de amanhã. Por que não usar? Além de ser jogador, quero estar lá. Se eu não estiver, vou ser mais um torcendo pelo Brasil na Copa", acrescentou.

Ainda que a polêmica possa ter prejudicado o Santos e, sobretudo, Neymar, até o momento do ocorrido, o camisa 10 fazia uma atuação discreta. Com a missão de mostrar à comissão técnica de Carlo Ancelotti que está em condições físicas de ser convocado para defender o Brasil na Copa do Mundo, Neymar produziu pouco em campo. Não venceu muitos duelos individuais, não conseguiu imprimir suas arrancadas características nem encontrou maneiras de ajudar a equipe a se organizar ofensivamente.

No momento em que ocorreu o erro da arbitragem, Cuca tentava justamente aumentar o poder ofensivo da equipe, que perdia por 3 a 0 ?placar construído ainda no primeiro tempo, com dois gols de Breno Lopes e um de Josue, e mantido até o apito final.

A situação santista ficou ainda mais delicada aos 27 minutos, quando Álvaro Barreal foi expulso e deixou a equipe com um homem a menos na reta final da partida.

Agora, Neymar tem pouco mais de 24 horas para saber se seu esforço em campo, no tempo em que conseguiu jogar, foi suficiente. A convocação será nesta segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), em um evento promovido pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

"Fisicamente, me sinto muito bem. Venho melhorando a cada jogo e fiz o máximo que pude. Não foi fácil. Confesso que não foi fácil. Foram anos de muito trabalho, também de muita falação errada sobre minhas condições e o que eu fazia", disse Neymar.

"É muito triste a forma como a galera fala sobre isso. Trabalhei firme, quieto, em casa, sofrendo pelo que as pessoas falavam e deu tudo certo. Cheguei inteiro até onde eu queria. Fico feliz pelo meu rendimento e por tudo o que fiz até agora. Que amanhã seja o que Deus quiser. Independente do que for acontecer, com certeza o Ancelotti convocará os 26 melhores para essa guerra", finalizou o craque.