(UOL/FOLHAPRESS) - Com Endrick apagado em campo, o Lyon sofreu contra o Lens e foi goleado por 4 a 0 neste domingo (17), pela 34ª rodada do Campeonato Francês.

Os gols dos visitantes foram marcados por Wesley Said (2x), Florian Sotoca e Thuavin, de cavadinha. Com a vitória, o Lens subiu para 70 pontos na segunda colocação, enquanto a equipe do centroavante brasileiro se manteve com 60 pontos.

Apesar da derrota, o Endrick irá disputar a próxima edição da Champions League com o Lyon, que conquistou a última vaga disponível no Francês com um ponto de diferença do Olympique de Marselha.

PRIMEIRO TEMPO

Said abriu o placar aos 19 minutos! O atacante recebeu dentro da grande área e finalizou colocado na esquerda de Greif.

Mais um dele! Said ampliou após grande jogada do Lens, recebendo quase na pequena área para apenas fuzilar pela ala esquerda e fazer seu segundo na partida, aos 31 minutos.

O terceiro do Lens saiu no último minuto! Aos 45, Thauvin soltou para Sotoca dentro da área, que finalizou sem jeito, mas sem chance para Greif.

SEGUNDO TEMPO

Thauvin marcou de cavadinha para ampliar! Aos 7 minutos, o camisa 10 recebeu em velocidade e cavou para cima do goleiro do Lyon, anotando a goleada do Lens.

Endrick substituído! O atacante brasileiro saiu aos 20 minutos para a entrada de Fofana, finalizando a partida com duas finalizações a gol.