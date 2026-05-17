(UOL/FOLHAPRESS) - O espanhol Álex Márquez sofreu uma queda feia durante o MotoGP da Catalunha, na Espanha, deste domingo (17), que foi levado consciente ao hospital.
O piloto colidiu com Acosta, vencedor da prova, e acabou perdendo o controle da moto. Já do lado de fora da pista, acabou sendo lançado para fora do veículo, que jogou estilhaços pelo asfalto, atingindo inclusive o italiano Fabio Di Giannantonio.
A Gresini Racing, equipe de Márquez, atualizou o estado de saúde do piloto, que teve fraturas no pescoço e na clavícula.
Atualização sobre o estado de saúde de Álex Márquez: fratura marginal de C7 (vértebra na parte inferior do pescoço); avaliação adicional será feita na próxima semana. Fratura da clavícula direita; será estabilizada com uma placa. Álex será submetido a cirurgia neste domingo (17) (domingo), com a equipe do Hospital Geral da Catalunha. Gresini Racing
Já hospitalizado, o piloto anunciou em suas redes sociais que está "tudo sob controle". Márquez agradeceu ainda o apoio dos fãs e seguidores.
Tudo sob controle!! Vou passar pela sala de cirurgia esta noite, mas não poderia estar em melhores mãos. Muito obrigado a todos por se preocuparem e pelas mensagens carinhosas que estou recebendo. Álex Márquez, em suas redes sociais
Após a prova, Álex Márquez ficou na sétima colocação do ranking geral do MotoGP, com 67 pontos. O italiano Marco Bezzechi, da Aprilia Racing lidera, com 142.