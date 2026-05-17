SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Betis no Camp Nou, por 3 a 1, neste domingo, e encerrou o Campeonato Espanhol desta temporada com 19 vitórias em 19 jogos como mandante. Na despedida de Robert Lewandowski diante da torcida catalã, quem brilhou em campo foi Raphinha.

O brasileiro fez os dois primeiros gols da partida. Aos 27 minutos, abriu o placar em cobrança de falta, surpreendendo o goleiro adversário. Depois, aos 16 da segunda etapa, o camisa 11 do Barça aproveitou um erro de Héctor Bellerín, do Betis, na saída de bola, e voltou a marcar.

Isco recolocou o Betis no jogo, mas Cancelo definiu o resultado. O meia ex-Real converteu pênalti marcado após revisão do VAR, aos 23 minutos do segundo tempo. Pouco depois, o lateral português finalizou de fora da área e devolveu a tranquilidade aos donos da casa.

Lewandowski se despediu do Camp Nou sem marcar e saiu chorando ao ser substituído. O atacante teve uma chance clara em passe de Pedri pouco antes de deixar o campo, sob aplausos da torcida.

O jogo teve clima especial pela despedida de Lewandowski diante da torcida após quatro temporadas. Raphinha passou a braçadeira de capitão ao polonês como gesto simbólico no último jogo em casa.

Lewandowski deixa o clube com 119 gols em 192 partidas. O atacante chegou em um período de dificuldades financeiras do Barcelona e, segundo o relato, facilitou negociações para não virar um problema para o clube.

O Betis também viveu noite de celebração pela classificação à Champions League e fez corredor para o campeão. A equipe de Manuel Pellegrini, porém, carregou a frustração da eliminação na Europa League para o Braga.