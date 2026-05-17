RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Alexander Barboza fez um longo relato para explicar o motivo de estar se despedindo do Botafogo rumo ao Palmeiras. O jogador fez seu último jogo no Nilton Santos na vitória sobre o Corinthians, pelo Brasileirão.

O jogador enumerou falta de garantias no alvinegro e chegou a mencionar o exemplo de outros jogadores que foram vendidos, mesmo após renovação de contratos. Isso reforçou o sentimento de que não estava sendo valorizado no Botafogo.

Barboza não queria viver a mesma situação de Savarino, por exemplo, que foi "tirado" do clube, nas palavras do argentino, e agora defende o Fluminense.

Em relação ao Palmeiras, havia concorrência com Cruzeiro e um clube do exterior que ele não quis revelar. O que pesou? "Projeto melhor", segundo o argentino.

O QUE QUERIA PARA FICAR NO BOTAFOGO?

"A segurança que eu precisava era saber que o clube ia realmente brigar por coisas importantes, não iria se desfazer de muitos jogadores e não ficaria jogando para não ganhar nada. Outra coisa que eu queria e o clube não conseguiu me dar era: se eu renovasse, o clube não iria querer me vender. Aconteceu com outros atletas de ser vendidos depois de renovar, Gregory, John, Savarino. Eu sei tudo o que aconteceu com Savarino e não iria querer a mesma coisa comigo.

Por isso, queria ter essa segurança e o clube não conseguiu me dar. O clube estava precisando de dinheiro e, se chegasse uma boa proposta, o clube iria querer me vender. Por isso, minha renovação estava parada.

DEBATE SOBRE RENOVAÇÃO

"Minha ideia, a princípio, era esperar até o final do ano para ver se tinha algum projeto. Depois, aconteceu o que aconteceu. Eu não ia assinar pré-contrato com ninguém, porque sabia que, se mantivesse o nível, no ano que vem iriam chegar muitos clubes interessados, se eu ficasse livre. Não era uma boa escolha assinar um pré-contrato".

'Tem que ir embora, recebemos uma boa proposta'

"E aí chegaram o Palmeiras e o Cruzeiro. Interessados de outros times também, que perguntaram as condições. Eu não estava sabendo de nada, até que um dia ligaram para meu empresário dizendo que eu tinha que ir embora. Como assim? 'Tem que ir embora, recebemos uma boa proposta por ele, tem que ir embora'. Eu perguntei o porquê. Disseram que sabiam que eu queria sair de graça no final do ano e o clube decidiu, porque precisava de dinheiro. Meu empresário falou isso para mim. Eu falei que daria resposta em poucos dias. Continuei jogando, voltaram a ligar. Falaram que eu não tinha que ir para o Palmeiras, mas para o Cruzeiro, porque estavam oferecendo mais dinheiro. Eu falei: 'Quer se desfazer de mim de qualquer jeito'".

EXEMPLO DO AMIGO

"Eu falei com Savarino, quando ele não estava sendo valorizado pelo clube, que ele tinha que sair. Eu sinto que sempre trabalhei demais para ser valorizado. Minha palavra para ele foi para sair se não estiver sendo valorizado. Tiraram ele, foi para o Fluminense. Como posso falar para ele e fazer o contrário? Não tem como. Não me senti valorizado".

PALMEIRAS NO HORIZONTE

"Sobre o Palmeiras não quero falar, porque ainda tenho mais dois jogos. Respeito o Botafogo. Mas explico aqui a minha saída. Sempre respeitei todo mundo, sempre foi frontal. Eu não pedi para sair. Eu acordei ano passado com o Botafogo salário e anos de contrato. Pedi um salário um pouco maior, sendo valorizado. Eu pedi outras seguranças, certezas para renovar, e o clube não conseguiu me dar. Por isso não aconteceu a renovação".

Agora que está quase tudo resolvido, posso falar sem esconder. Minha decisão de escolher o Palmeiras no lugar de outros times será dito quando eu estiver lá. Eu escolhi entre três clubes, além do Botafogo. Palmeiras e outros dois. Obviamente que o projeto do Palmeiras é muito melhor. Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, que irá para o Palmeiras