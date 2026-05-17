(UOL/FOLHAPRESS) - Socorrido de ambulância após levar uma bolada na cabeça, o zagueiro Luan Peres teve uma concussão leve constatada, mas seu quadro é considerado estável.
O jogador foi encaminhado ao Hospital São Luiz Anália Franco, na Zona Leste de São Paulo, onde realizou exames.
O defensor está acordado, consciente e acompanhado por membros do departamento médico do clube.
APENAS SETE MINUTOS EM CAMPO
Luan Peres entrou no intervalo da derrota do Santos para o Coritiba por 3 a 0, na Neo Química Arena, mas deixou a partida após ser atingido por um forte chute de longa distância, aos 7 minutos do segundo tempo.
Assim que o zagueiro caiu, jogadores de ambas as equipes se desesperaram e solicitaram atendimento imediato.
Diante da gravidade aparente, os atletas pediram a entrada da ambulância no gramado.
Luan Peres recebeu os primeiros socorros ainda no campo e acabou substituído por João Ananias.
Apesar dos minutos de drama e do cumprimento do protocolo de concussão, o defensor entrou no veículo médico andando sozinho, sem a necessidade de maca.
GUSTAVO HENRIQUE E ESCOBAR SERÃO AVALIADOS
Além do susto com o camisa 14, o técnico Cuca viu o domingo (17) aumentar a lista de problemas médicos no elenco.
O volante Gustavo Henrique, que havia retornado de lesão na última quarta-feira (13), voltou a sentiu o adutor direito e precisou ser substituído.
Já o lateral-esquerdo Escobar queixou-se de dores na região posterior da coxa esquerda, mas ficou na partida até o fim, em razão de toda confusão na troca envolvendo Neymar.
Ambos serão avaliados pela equipe médica do Peixe na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, para saber se têm condições para o duelo contra o San Lorenzo, quarta-feira (20), pela Copa Sul-Americana.