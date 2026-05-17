(UOL/FOLHAPRESS) - Com gol contra, o Remo venceu a Chapecoense por 3 a 2 neste domingo (17), em confronto pela 16ª rodada da Série A do Brasileiro. O duelo foi disputado na Arena Condá, em Santa Catarina.
Os gols do duelo foram marcados por Pikachu, Jajá e Bruno Leonardo (contra), pelo Remo, e Neto Pessoa e Carvalheira, pela Chape. Com a vitória, os paraenses subiram para 15 pontos, na 18ª colocação, contra nove dos catarinenses, lanternas da competição.
As equipes voltam a campo no próximo domingo (24): o Leão recebe o Athletico-PR em casa, enquanto o Verdão visita o Cruzeiro em Minas Gerais, confrontos que acontecem às 16h (de Brasília).
PRIMEIRO TEMPO
Pikachu abriu o placar pelo Remo! Vitor Bueno fez cruzamento na medida para encontrar o atacante, que entrou sozinho pela direita da grande área. O camisa 22 finalizou de primeira e colocou os visitantes na frentes, aos 15 minutos.
Quase saiu uma penalidade para a Chape. Neto Pessoa saiu em velocidade e acabou derrubado pelo goleiro Marcelo Rangel. O árbitro marcou pênalti, mas o lance foi anulado por impedimento no início da jogada.
Neto Pessoa empatou o jogo! Com belo passe de Bruno Pacheco, o atacante chegou sem marcação de cara com Marcelo Rangel, para apenas finalizar e deixar tudo igual na Arena Condá, aos 23 minutos.
Marcelo Rangel salvou o Verdão. Camilo encontrou espaço pela ala direita, finalizou forte de fora da área e viu o goleiro do Remo espalmar para longe.
O Remo quase marcou novamente. Em lançamento na grande área, Tchamba subiu sozinho e cabeceou na trave de Anderson. No rebote, a bola passou na frente do gol, mas ninguém conseguiu completar a jogada.
SEGUNDO TEMPO
Carvalheira virou pela Chape! O camisa 99 entrou sozinho na grande área e contou com belo passe de Neto Pessoa, para finalizar e balançar as redes no primeiro minuto da segunda etapa.
Aos 4 minutos, o empate do Remo! Após finalização de Marcelinho, Anderson deixou a bola escapar e sobrar nos pés de Jajá, que teve apenas o trabalho de colocar no fundo do gol.
Italo desperdiçou chance incrível. O atacante recebeu belo passe de Camilo e, na hora de finalizar de frente com Marcelo Rangel, chutou direto para fora.
Bruno Leonardo marcou contra para o Remo! O zagueiro tentou cortar o cruzamento rasteiro de Marcelinho, mas acabou complicando o goleiro Anderson e jogando para dentro do próprio gol, aos 41 minutos.
Marcelo Rangel salvou o Leão no finalzinho! O goleiro do Remo evitou o que seria o gol de empate da Chapecoense no último minuto, no cabeceio de Ítalo.